Кабмин назначил врио глав Таможни и Налоговой

Кабинет Министров назначил временным исполняющим обязанности председателя Государственной таможенной службы Игоря Муратова, временным исполняющим обязанности председателя Государственной налоговой службы Махаила Титарчука. Перед этим Кабмин уволил главу Таможенной службы Нефедова, а также главу Налоговой Верланова.

Об этом говорится в сообщении Кабинета Министров, передают Українськi Новини.

"Сейчас исполнение обязанностей председателя Таможни временно возложены на руководителя одного из департаментов ДТС Игоря Муратова, а исполнение обязанностей председателя Налоговой - на Михаила Титарчука, заместителя председателя ГНС", - говорится в сообщении.

Кабмин обещает в ближайшие дни будут назначить новых руководителей данных ведомств.

Как сообщали Українські Новини, председатель Государственной таможенной службы Украины Максим Нефедов ранее подтвердил обнародованную агентством информацию о начисляемых по согласованию с Минфином премиях в 600% от должностного оклада.

На увольнении Нефедова и Верланова настаивал уволенный 30 марта с должности министра финансов Игорь Уманский.