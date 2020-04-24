подписаться на рассылку
26.85 27.25
28.9 29.5
˟
24 апреля 2020, пятница, 21:36 119
Кабмин 2020-04-24T21:45:49+03:00
Українські Новини
Кабмин назначил врио глав Таможни и Налоговой

Кабмин назначил врио глав Таможни и Налоговой

Ярина Вацяк
Кабмин, Налоговая, Таможня, Кадровые изменения, Игорь Муратов, Махаил Титарчук
Кабмин.Фото: kmu.gov.ua
Кабмин.Фото: kmu.gov.ua

Кабинет Министров назначил временным исполняющим обязанности председателя Государственной таможенной службы Игоря Муратова, временным исполняющим обязанности председателя Государственной налоговой службы Махаила Титарчука. Перед этим Кабмин уволил главу Таможенной службы Нефедова, а также главу Налоговой Верланова.

Об этом говорится в сообщении Кабинета Министров, передают Українськi Новини.

"Сейчас исполнение обязанностей председателя Таможни временно возложены на руководителя одного из департаментов ДТС Игоря Муратова, а исполнение обязанностей председателя Налоговой - на Михаила Титарчука, заместителя председателя ГНС", - говорится в сообщении.

Кабмин обещает в ближайшие дни будут назначить новых руководителей данных ведомств.

Как сообщали Українські Новини, председатель Государственной таможенной службы Украины Максим Нефедов ранее подтвердил обнародованную агентством информацию о начисляемых по согласованию с Минфином премиях в 600% от должностного оклада.

На увольнении Нефедова и Верланова настаивал уволенный 30 марта с должности министра финансов Игорь Уманский.

Больше новостей о: Кабмин Налоговая Таможня Кадровые изменения Игорь Муратов Махаил Титарчук

Кабмин уволил главу Налоговой Верланова, - Гончаре...
Кабмин уволил главу Таможенной службы Нефедова, - ...
Таможенная служба открыла статистику ввоза и вывоз...
В Украине больше 1800 миллионеров, — Налоговая слу...
Под Киевом в еще двух общежитиях вспышка коронавируса
Кабмин уволил главу Таможенной службы Нефедова, - депутат
Новости
На 10 млрд больше, чем в марте: на выплату пенсий в апреле направили рекордную сумму 21:52 Инфографика
Кабмин представил 5-этапный план выхода из карантина 21:49
В Киеве произошел пожар на Байковом кладбище из-за поджога 21:37
Кабмин назначил врио глав Таможни и Налоговой 21:36
Языковой омбудсмен Монахова решила уволиться 21:11
больше новостей
Кому в апреле пересчитают пенсии и сколько добавят 05:30
Пенсионный фонд начал платить "Вовыну тысячу", Нефедову выплатили сразу 194 07:00 Новости дня
Повлияет ли выплата "коронавирусной" тысячи на расчет субсидий. Решение Кабмина 05:30
Пенсионный фонд начал выплачивать "коронавирусную тысячу" 16:29
Жара и солнечный свет убьют коронавирус летом, – Белый дом 10:19
больше новостей
В НАПК заявили, что Зеленский может не декларировать расходы на поездку в Оман 10:11
Глава Таможни Нефедов надбавками увеличил себе оклад в 6,5 раз 10:36 Документ
Денис Колесник носит часы Hublot. Фото: Страна
Муж генпрокурора Венедиктовой носит часы Hublot с бриллиантами за полтора миллиона гривен 17:58
Аваков после проигрыша всех возможных судов по "раздаче оружия" решил вообще "засекретить" эту тему 07:15 Документ
Донецк переименовали в Сталино. Глава боевиков Пушилин подписал соответствующий указ 10:54
больше новостей
Цушко назвал своей провокацией подачу декларации как кандидата на должность замминистра финансов
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok