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26 квітня 2020, неділя, 13:53 13
Кабмін 2020-04-26T16:04:01+03:00
Українські Новини
Кабмін оголосив конкурс на посаду глави Податкової і дав один день на подачу документів

Кабмін оголосив конкурс на посаду глави Податкової і дав один день на подачу документів

Кира Молчанова
Кабмін, Конкурс на посаду, податкова служба
Кабмін.Фото: kmu.gov.ua
Кабмін.Фото: kmu.gov.ua

Після того, як Кабінет Міністрів призначив тимчасовим виконувачем обов'язків голови Державної податкової служби Махаила Титарчука, було оголошено співбесіду на цю посаду на вівторок, 28 квітня.

Про це сказано в повідомленні на Єдиному порталі вакансій державної служби та в розпорядженні уряду № 455-р від 24 квітня, передають Українські Новини.

"Погодитися з пропозицією міністра фінансів України Марченка Сергія про необхідність призначення на вакантну посаду голови Державної податкової служби України шляхом укладання контракту про проходження державної служби", - сказано в розпорядженні.

Також Кабмін уповноважив першого заступника міністра фінансів Дениса Улютіна на проведення співбесіди з потенційним кандидатом.

Оголошення про проведення відбору на посаду голови Податкової служби з'явилося також на Єдиному порталі вакансій державної служби.

Згідно з ним, прийом документів на співбесіду проводиться до 27 квітня, сама співбесіда має відбутися 28 квітня о 10:00.

Зазначається, що призначення буде на період дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, і до дня визначення суб'єктом призначення або керівником державної служби переможця за результатами конкурсного відбору відповідно до законодавства.

Посадовий оклад - 29,4 тис. гривень, також передбачені надбавки.

Серед вимог до кандидатів - не менше 7 років загального робочого стажу, з яких не менше 3 років стажу на держслужбі або в податковій сфері.

Як повідомляли Українські Новини, голова Державної митної служби України Максим Нефьодов раніше підтвердив оприлюднену агентством інформацію про нараховуються за погодженням з Мінфіном преміях в 600% від посадового окладу.

На звільнення Нефьодова і Верланова наполягав звільнений 30 березня з посади міністра фінансів Ігор Уманський.

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