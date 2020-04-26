Кабмін оголосив конкурс на посаду глави Податкової і дав один день на подачу документів

Після того, як Кабінет Міністрів призначив тимчасовим виконувачем обов'язків голови Державної податкової служби Махаила Титарчука, було оголошено співбесіду на цю посаду на вівторок, 28 квітня. Про це сказано в повідомленні на Єдиному порталі вакансій державної служби та в розпорядженні уряду № 455-р від 24 квітня, передають Українські Новини. "Погодитися з пропозицією міністра фінансів України Марченка Сергія про необхідність призначення на вакантну посаду голови Державної податкової служби України шляхом укладання контракту про проходження державної служби", - сказано в розпорядженні. Також Кабмін уповноважив першого заступника міністра фінансів Дениса Улютіна на проведення співбесіди з потенційним кандидатом. Оголошення про проведення відбору на посаду голови Податкової служби з'явилося також на Єдиному порталі вакансій державної служби. Згідно з ним, прийом документів на співбесіду проводиться до 27 квітня, сама співбесіда має відбутися 28 квітня о 10:00. Зазначається, що призначення буде на період дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, і до дня визначення суб'єктом призначення або керівником державної служби переможця за результатами конкурсного відбору відповідно до законодавства. Посадовий оклад - 29,4 тис. гривень, також передбачені надбавки. Серед вимог до кандидатів - не менше 7 років загального робочого стажу, з яких не менше 3 років стажу на держслужбі або в податковій сфері. Як повідомляли Українські Новини, голова Державної митної служби України Максим Нефьодов раніше підтвердив оприлюднену агентством інформацію про нараховуються за погодженням з Мінфіном преміях в 600% від посадового окладу. На звільнення Нефьодова і Верланова наполягав звільнений 30 березня з посади міністра фінансів Ігор Уманський.