В Киеве произошел пожар на Байковом кладбище из-за поджога

В то время, как за две недели в Киеве и области было почти 600 пожаров, на территории Байкового кладбища в Киеве произошел пожар. По предварительной информации, возгорание возникло из-за поджога мусора.

Об этом информирует пресс-служба ГСЧС города в пятницу, 24 апреля.

Сообщается, что спасателям стало известно о пожаре на Байковом кладбище в Голосеевском районе Киева вечером в четверг. Прибыв на место происшествия, пожарные установили, что огонь распространился на площадь в 100 квадратных метров, горел мусор. Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

В течение часа пожар потушили, жертв и пострадавших нет. По предварительным данным, причиной пожара является "занесение постороннего источника зажигания (поджог) неизвестными лицами".

Байковое - одно из самых знаменитых кладбищ в Киеве. Здесь похоронены такие известные люди как Михаил Грушевский, Владимир Щербицкий, Георгий Кирпа, Вадим Гетьман, Леонид Быков и другие.

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