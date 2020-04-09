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09 апреля 2020, четверг, 14:20 122
Происшествия 2020-04-09T14:21:55+03:00
Українські Новини
Трава продолжает тлеть. Шестой день в Зоне отчуждения не могут погасить лесной пожар

Трава продолжает тлеть. Шестой день в Зоне отчуждения не могут погасить лесной пожар

Кира Молчанова
Пожар, Чернобыль, Зона отчуждения, ГосЧС, Пожар в Чернобыльской зоне, Чернобыльская зона отчуждения
Пожар в Чернобыле. Фото: ГСЧС
Пожар в Чернобыле. Фото: ГСЧС

В чернобыльской Зоне отчуждения шестой день продолжают тушить лесной пожар. Сейчас спасатели работают на территории Денисовецького, Котовского и Корогодского лесничеств. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы Чрезвычайных ситуаций.

Сейчас там отдельными очагами тлеет сухая трава и лесная подстилка, но потушить ее пока не удается.

Всего к тушению привлечены 326 чел. и 84 ед. тех., из них от ДСНС 271 чел. о / с и 60 ед. техники (в том числе 6 ед. авиационной техники).

В сообщении говорится, что радиационный фон по г. Киеву и Киевской области в пределах нормы и не превышает естественных фоновых значений (г.. Киев - 0,013 мР / час, Киевская область - в пределах 0,012 мР / ч. При допустимом фоне 0,05 мР / ч).

В зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения уровне мощности эквивалентной дозы гамма излучения не изменились (г. Чернобыль - 0,021 мР / ч., На КДП Дитятки 0,01 мР / ч. При контрольно допустимом уровне в 0,055 мР / ч. ).

Пожар в Чернобыле. Фото: ГСЧСПожар в Чернобыле. Фото: ГСЧС

Как сообщали Українські Новини, полиция открыла уголовное дело из-за пожара в Чернобыльской зоне. 


Также правоохранители нашли поджигателя травы, устроившего пожар в Чернобыльской зоне.

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