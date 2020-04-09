Трава продолжает тлеть. Шестой день в Зоне отчуждения не могут погасить лесной пожар

В чернобыльской Зоне отчуждения шестой день продолжают тушить лесной пожар. Сейчас спасатели работают на территории Денисовецького, Котовского и Корогодского лесничеств. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы Чрезвычайных ситуаций. Сейчас там отдельными очагами тлеет сухая трава и лесная подстилка, но потушить ее пока не удается. Всего к тушению привлечены 326 чел. и 84 ед. тех., из них от ДСНС 271 чел. о \/ с и 60 ед. техники (в том числе 6 ед. авиационной техники). В сообщении говорится, что радиационный фон по г. Киеву и Киевской области в пределах нормы и не превышает естественных фоновых значений (г.. Киев - 0,013 мР \/ час, Киевская область - в пределах 0,012 мР \/ ч. При допустимом фоне 0,05 мР \/ ч). В зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения уровне мощности эквивалентной дозы гамма излучения не изменились (г. Чернобыль - 0,021 мР \/ ч., На КДП Дитятки 0,01 мР \/ ч. При контрольно допустимом уровне в 0,055 мР \/ ч. ). Пожар в Чернобыле. Фото: ГСЧС Как сообщали Українські Новини, полиция открыла уголовное дело из-за пожара в Чернобыльской зоне. Также правоохранители нашли поджигателя травы, устроившего пожар в Чернобыльской зоне.