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  • За две недели в Киеве и области было почти 600 пожаров. За сжигание мусора и травы усилят ответственность
24 апреля 2020, пятница, 13:38 188
Общество 2020-04-24T17:15:04+03:00
Українські Новини
За две недели в Киеве и области было почти 600 пожаров. За сжигание мусора и травы усилят ответственность

За две недели в Киеве и области было почти 600 пожаров. За сжигание мусора и травы усилят ответственность

Елена Новикова
Пожар, Киевская область, Пожар в Киеве, Пожар в Киевской области
Ликвидация пожара. Фото: pixabay
Ликвидация пожара. Фото: pixabay

В Киеве и Киевской области за последние две недели произошло почти 600 пожаров, в то время, как в Чернобыльской зоне локализовали еще один очаг возгорания. Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время брифинга в пятницу, 24 апреля.

Так, сообщается, что Киев и Киевская область создали рабочую группу для предупреждения и ликвидации последствий пожаров, которые в последнее время участились.

"Только за последние две недели в Киеве и регионе произошло почти 600 пожаров.Также масштабный пожар на прошлой неделе произошел в Житомирской области. Пылало и в Чернобыльской зоне. И помните, как Киев задыхался от гари в воздухе. И сегодня воздух не идеальный. Поэтому мы со специалистами области планируем совместно предупреждать и преодолевать последствия пожаров", - подчеркнул Кличко.

Мэр Киева уточнил, что речь идет о:

  • усилении ответственности за сожжение мусора и травяного настила;
  • предупреждении пожаров, учитывая бесснежную зиму;
  • внедрении стационарной системы мониторинга воздуха в Киеве и области;
  • взаимодействии городских и областных служб в подготовке спецтехники, расходных материалов для преодоления пожаров.

Как сообщали Українські Новини, Киев снова возглавил рейтинг городов с самым грязным воздухом.

Также Чернобыльской зоне 4 новых очага пожара. Нацгвардия начала антидиверсионную операцию.

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