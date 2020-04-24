За две недели в Киеве и области было почти 600 пожаров. За сжигание мусора и травы усилят ответственность

В Киеве и Киевской области за последние две недели произошло почти 600 пожаров, в то время, как в Чернобыльской зоне локализовали еще один очаг возгорания. Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время брифинга в пятницу, 24 апреля.

Так, сообщается, что Киев и Киевская область создали рабочую группу для предупреждения и ликвидации последствий пожаров, которые в последнее время участились.

"Только за последние две недели в Киеве и регионе произошло почти 600 пожаров.Также масштабный пожар на прошлой неделе произошел в Житомирской области. Пылало и в Чернобыльской зоне. И помните, как Киев задыхался от гари в воздухе. И сегодня воздух не идеальный. Поэтому мы со специалистами области планируем совместно предупреждать и преодолевать последствия пожаров", - подчеркнул Кличко.

Мэр Киева уточнил, что речь идет о:

усилении ответственности за сожжение мусора и травяного настила;

предупреждении пожаров, учитывая бесснежную зиму;

внедрении стационарной системы мониторинга воздуха в Киеве и области;

взаимодействии городских и областных служб в подготовке спецтехники, расходных материалов для преодоления пожаров.

Как сообщали Українські Новини, Киев снова возглавил рейтинг городов с самым грязным воздухом.

Также Чернобыльской зоне 4 новых очага пожара. Нацгвардия начала антидиверсионную операцию.