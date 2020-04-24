У Києві сталася пожежа на Байковому кладовищі через підпал

В той час, як за два тижні у Києві та області було майже 600 пожеж, на території Байкового кладовища в Києві сталася пожежа. За попередньою інформацією, загоряння виникло через підпал сміття.

Про це інформує прес-служба ДСНС міста в п'ятницю, 24 квітня.

Повідомляється, що рятувальникам стало відомо про пожежу на Байковому кладовищі в Голосіївському районі Києва ввечері в четвер. Прибувши на місце події, пожежники встановили, що вогонь поширився на площу в 100 квадратних метрів, горіло сміття. Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

Протягом години пожежу погасили, жертв і постраждалих немає. За попередніми даними, причиною пожежі є занесення стороннього джерела запалювання (підпал) невідомими особами".

Байкове - одне з найзнаменитіших цвинтарів у Києві. Тут поховані такі відомі люди, як Михайло Грушевський, Володимир Щербицький, Георгій Кирпа, Вадим Гетьман, Леонід Биков та інші.

Раніше в Києві спалахнула масштабна пожежа на складі лакофарбових матеріалів.

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