Школы и детские сады в Польше не откроются до конца весны

Правительство Польши приняло решение о том, что все школы и детские сады в стране будут закрыты в связи с карантином как минимум до 24 мая. Об этом сообщает RMF24.

Согласно решению правительства, вступительные экзамены начнутся в школах с 8 июня и завершатся 29 июня. Экзамены для восьмых классов пройдут 16-18 июня.

"В связи со вспышкой коронавируса правительство пришло к выводу, что условия не позволяют возобновить работу школ, детских садов и детских садов. Эти объекты будут закрыты до 24 мая. Министр образования Дариуш Пионтковский подчеркнул, что учащиеся начальных, средних и средних школ продолжают обучение в дистанционной форме", - говорится в сообщении.

Спустя несколько дней правительство Польши планирует предоставить подробную информацию о возможном снятии ограничений с учебных заведений.

Как сообщали Україські Новини, Польша планирует со следующего понедельника открывать парки и игровые площадки.

Президент Польши Анджей Дуда отменил запланированный на 13 апреля визит в Украину из-за пандемии коронавируса.

Кроме того, в Польше хотят отменить выборы президента и продлить срок Дуды на 2 года.

Тем временем, с сегодняшнего дня Польша ввела "масочный" режим.