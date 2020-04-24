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24 апреля 2020, пятница, 19:42 953
Общество 2020-04-24T19:42:28+03:00
Українські Новини
Школы и детские сады в Польше не откроются до конца весны

Школы и детские сады в Польше не откроются до конца весны

Ольга Фандорина
Польша, Карантин, коронавирус в Польше, Карантин в Польше
Польша. Фото: pixabay
Польша. Фото: pixabay

Правительство Польши приняло решение о том, что все школы и детские сады в стране будут закрыты в связи с карантином как минимум до 24 мая. Об этом сообщает RMF24.

Согласно решению правительства, вступительные экзамены начнутся в школах с 8 июня и завершатся 29 июня. Экзамены для восьмых классов пройдут 16-18 июня.

"В связи со вспышкой коронавируса правительство пришло к выводу, что условия не позволяют возобновить работу школ, детских садов и детских садов. Эти объекты будут закрыты до 24 мая. Министр образования Дариуш Пионтковский подчеркнул, что учащиеся начальных, средних и средних школ продолжают обучение в дистанционной форме", - говорится в сообщении.

Спустя несколько дней правительство Польши планирует предоставить подробную информацию о возможном снятии ограничений с учебных заведений.

Как сообщали Україські Новини, Польша планирует со следующего понедельника открывать парки и игровые площадки.

Президент Польши Анджей Дуда отменил запланированный на 13 апреля визит в Украину из-за пандемии коронавируса.

Кроме того, в Польше хотят отменить выборы президента и продлить срок Дуды на 2 года.

Тем временем, с сегодняшнего дня Польша ввела "масочный" режим.  

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