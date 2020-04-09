С 16 апреля Польша вводит "масочный режим"

В то время, как в Чехии с 8 апреля начали ослаблять карантинные меры, Польша вводит дополнительные ограничения. Так, с 16 апреля жители страны смогут находиться в общественных местах только при наличии маски. Об этом передает издание Rzeczpospolita.

В частности, министр здравоохранения Польши Лукаш Шумовский заявил, что жители страны будут обязаны носить маски в общественных местах в связи с пандемией коронавируса.

Помимо этого, чиновник также заявил, об отмене масштабного празднования Пасхи.

"Если мы проведем Пасху, то через месяц количество инфицированных будет от 30 до 50 тысяч человек", - заявил чиновник.

Шумовский отметил, что во время Пасхи число людей, участвующих в церковных церемониях, будет ограничено до пяти человек.

На данный момент в Польше зафиксирован 5341 случай коронавируса и 164 смерти от инфекции.

Как сообщали Українські Новини, пик эпидемии коронавируса в Польше ожидается в мае-июне.

Кроме того, президент Польши Анджей Дуда отменил запланированный на 13 апреля визит в Украину из-за пандемии коронавируса.