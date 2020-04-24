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24 апреля 2020, пятница, 18:48 236
Политика 2020-04-24T18:55:06+03:00
Українські Новини
Арахамия заявил, что у Грузии будут большие проблемы, в случае отзыва из Украины посла из-за Саакашвили

Арахамия заявил, что у Грузии будут большие проблемы, в случае отзыва из Украины посла из-за Саакашвили

Ярина Вацяк
Кабмин, Михаил Саакашвили , Украина-Грузия, Давид Арахамия, отзыв посла
Давид Арахамия
Давид Арахамия

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что Грузия в случае отзыва своего посла из Украины в случае назначения Михаила Саакашвили вице-премьером по реформам, столкнется с большими проблемами, чем наша страна.

Об этом Арахамия заявил в комментарии OBOZREVATEL. Также он отметил, что считает Саакашвили хорошим человеком и кандидатом на должность в правительстве.

"Почему Грузии так нервничает? Можно было бы просто абсолютно отреагировать. Кто-то кого-то взял, даже не на первое лицо, не на второе, а вице-премьер. Зачем тогда делать такую политическую агрессию? Очень странно видеть, когда на суверенное решение нашей страны небольшая страна рядом, которая значительно меньше, так реагирует", – сказал Арахамия.

"Если у нас будут проблемы дипломатические, то у Грузии они будут сильнее, чем у нас. Это же не США, которые говорят: "У вас будут дипломатические проблемы". Это Грузия. Надо об этом не забывать", – добавил парламентарий.

Он подчеркнул, что сам является грузином и прекрасно понимает, как воспринимается Саакашвили при нынешней власти.

"Это просто попытка осуществлять давление. У нас суверенное государство, и никакая страна в мире не будет нам рассказывать, кого нам нужно назначать на должность вице-премьера, а кого не надо. Здесь абсолютно неправильная риторика. Мы точно с грузинами найдем общий язык, мы братские народы, мы прекрасно поладим, это гостеприимная страна", – убежден Арахамия.

Подытоживая, он добавил, что до карантина Украина занимала второе место по количеству потока туристов в Грузию. Поэтому, полагает политик, Тбилиси не захочет потерять этот сегмент клиентов.

Как сообщали Українськi Новини, Грузия намерена отозвать своего посла в Украине в случае, если Саакашвили будет назначен вице-премьер-министром Кабинета Министров Украины. При этом МИД пока не получал официального предупреждения Грузии об отзыве посла в Украине в случае, если Саакашвили будет назначен вице-премьером.

Сам Саакашаивли рассчитывает на голосование за его кандидатуру на должность вице-премьер-министра по реформам в четверг, 30 апреля.

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