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  • Арахамія заявив, що в Грузії будуть великі проблеми, в разі відкликання з України посла з-за Саакашвілі
24 квітня 2020, пʼятниця, 18:48 23
Політика 2020-04-24T19:30:02+03:00
Українські Новини
Арахамія заявив, що в Грузії будуть великі проблеми, в разі відкликання з України посла з-за Саакашвілі

Арахамія заявив, що в Грузії будуть великі проблеми, в разі відкликання з України посла з-за Саакашвілі

Ярина Вацяк
Міхеіл Саакашвілі, Слуга народу, Давид Арахамія, Україна-Грузія
Давид Арахамія
Давид Арахамія

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що Грузія у разі відкликання свого посла з України в разі призначення Михайла Саакашвілі віце-прем'єром з реформ, зіткнеться з більшими проблемами, ніж наша країна.

Про це Арахамія заявив у коментарі OBOZREVATEL. Також він зазначив, що вважає Саакашвілі хорошою людиною і кандидатом на посаду в уряді.

"Чому Грузії так нервує? Можна було б просто абсолютно відреагувати. Хтось когось взяв, навіть не на перше обличчя, не на друге, а віце-прем'єр. Навіщо тоді робити таку політичну агресію? Дуже дивно бачити, коли на суверенне рішення нашої країни невелика країна поруч, яка значно менша, так реагує", – сказав Арахамія.

"Якщо у нас будуть проблеми дипломатичні, то у Грузії вони будуть сильніші, ніж у нас. Це ж не США, які кажуть: "У вас будуть дипломатичні проблеми". Це Грузія. Треба про це не забувати", – додав парламентарій.

Він наголосив, що сам є грузином і прекрасно розуміє, як сприймається Саакашвілі за нинішньої влади.

"Це просто спроба здійснювати тиск. У нас суверенна держава, і ніяка країна в світі не буде нам розповідати, кого нам потрібно призначати на посаду віце-прем'єра, а кого не треба. Тут абсолютно неправильна риторика. Ми точно з грузинами знайдемо спільну мову, ми братні народи, ми прекрасно порозуміємося, це гостинна країна", – переконаний Арахамія.

Підсумовуючи, він додав, що до карантину Україна займала друге місце за кількістю потоку туристів в Грузію. Тому, вважає політик, Тбілісі не захоче втратити цей сегмент клієнтів.

Як повідомляли Українські Новини, Грузія має намір відкликати свого посла в Україні увипадку, якщо Саакашвілі буде призначений віце-прем'єр-міністром Кабінету Міністрів України. При цьому МЗС поки не отримувало офіційного попередження Грузії про відкликання посла в Україні у випадку, якщо Саакашвілі буде призначений віце-прем'єром.

Сам Саакашаивли розраховує на голосування за його кандидатуру на посаду віце-прем'єр-міністра з реформ у четвер, 30 квітня.

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