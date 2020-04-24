подписаться на рассылку
26.85 27.25
28.9 29.5
˟
24 апреля 2020, пятница, 17:25 9
Судебная власть 2020-04-24T17:26:21+03:00
Українські Новини
Чорновол сменили круглосуточный домашний арест на ночной

Чорновол сменили круглосуточный домашний арест на ночной

Елизавета Драбкина
Апелляция, Домашний арест, Татьяна Чорновол
Татьяна Черновол .Фото: Facebook/Тетяна Чорновол
Татьяна Черновол .Фото: Facebook/Тетяна Чорновол

Апелляционный суд Киева сменил круглосуточный домашний арест бывшего депутата Верховной Рады Татьяны Чорновол (фракция "Народный фронт"), подозреваемой в поджоге офиса Партии регионов в 2014 году и причинении смерти человеку, на ночной.

Данное решение суд принял в пятницу, передают Українські Новини.

Таким образом, Чорновол будет находиться под ночным домашним арестом до 8 июня включительно.

Ей запрещается покидать место проживания с 22:00 до 6:00.

Чорновол обязана являться к следователю, прокурору и в суд по первому требованию, не покидать населенный пункт, где она проживает, без их разрешения, сообщать об изменении своего места жительства и/или места работы, не общаться со свидетелями в деле, сдать паспорт для выезда за границу, носить электронный браслет.

Адвокат подозреваемой Татьяна Козаченко подчеркнула, что данное уголовное производство против ее подзащитной является незаконным.

Также адвокат отметила, что у Чорновол на содержании пожилые родители, к тому же у нее 2 несовершеннолетних детей.

Как сообщали Українськi Новини, 16 апреля Печерский районный суд Киева отправил Чорновол под домашний арест.

Ранее Черновол отказалась от предоставления показаний в ГБР.

ГБР проводило следственные действия в доме экс-нардепа Татьяны Черновол.

Больше новостей о: Апелляция Домашний арест Татьяна Чорновол

Коронавирус в Киеве выявили еще у 9 священников. Всего 1122 инфицированных
Зеленский назначил нового ивано-франковского губернатора вместо Шмыгаля
Новости
Грузия намерена отозвать посла в Украине в случае назначения Саакашвили вице-премьером 17:30
Чорновол сменили круглосуточный домашний арест на ночной 17:25
В 2019 "Интерпайп" увеличил EBITDA на 64% до $259 млн, увеличив выручку на 4% до $1,1 млрд 17:24
МАУ переоборудовала пассажирские самолеты в транспортные и возит гуманитарные грузы 17:15
Гривна на межбанке с начала года обвалилась уже более чем на 14%. Курс валют на 24 апреля 17:09
больше новостей
Кому в апреле пересчитают пенсии и сколько добавят 05:30
Пенсионный фонд начал платить "Вовыну тысячу", Нефедову выплатили сразу 194 07:00 Новости дня
Пенсионный фонд начал выплачивать "коронавирусную тысячу" 16:29
Повлияет ли выплата "коронавирусной" тысячи на расчет субсидий. Решение Кабмина 05:30
Гробки-2020 перенесли: когда в Украине пройдут поминальные дни 06:30
больше новостей
В НАПК заявили, что Зеленский может не декларировать расходы на поездку в Оман 10:11
Глава Таможни Нефедов надбавками увеличил себе оклад в 6,5 раз 10:36 Документ
Аваков после проигрыша всех возможных судов по "раздаче оружия" решил вообще "засекретить" эту тему 07:15 Документ
Донецк переименовали в Сталино. Глава боевиков Пушилин подписал соответствующий указ 10:54
В Житомирской области вспыхнул новый масштабный лесной пожар 19:57
больше новостей
Министр из правительства Азарова претендует на пост замминистра финансов
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok