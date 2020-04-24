Чорновол сменили круглосуточный домашний арест на ночной

Апелляционный суд Киева сменил круглосуточный домашний арест бывшего депутата Верховной Рады Татьяны Чорновол (фракция "Народный фронт"), подозреваемой в поджоге офиса Партии регионов в 2014 году и причинении смерти человеку, на ночной.

Данное решение суд принял в пятницу, передают Українські Новини.

Таким образом, Чорновол будет находиться под ночным домашним арестом до 8 июня включительно.

Ей запрещается покидать место проживания с 22:00 до 6:00.

Чорновол обязана являться к следователю, прокурору и в суд по первому требованию, не покидать населенный пункт, где она проживает, без их разрешения, сообщать об изменении своего места жительства и/или места работы, не общаться со свидетелями в деле, сдать паспорт для выезда за границу, носить электронный браслет.

Адвокат подозреваемой Татьяна Козаченко подчеркнула, что данное уголовное производство против ее подзащитной является незаконным.

Также адвокат отметила, что у Чорновол на содержании пожилые родители, к тому же у нее 2 несовершеннолетних детей.

Как сообщали Українськi Новини, 16 апреля Печерский районный суд Киева отправил Чорновол под домашний арест.

Ранее Черновол отказалась от предоставления показаний в ГБР.

ГБР проводило следственные действия в доме экс-нардепа Татьяны Черновол.