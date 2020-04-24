подписаться на рассылку
26.85 27.25
28.9 29.5
˟
24 апреля 2020, пятница, 17:15 30
Общество 2020-04-24T17:36:29+03:00
Українські Новини
МАУ переоборудовала пассажирские самолеты в транспортные и возит гуманитарные грузы

МАУ переоборудовала пассажирские самолеты в транспортные и возит гуманитарные грузы

Кира Молчанова
Перевозки, МАУ, Международные авиалинии Украины, Авиаперевозки
Самолет МАУ
Самолет МАУ

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины", которая участвовала в возвращении украинцев домой, решила размещать груз в салонах пассажирских самолетов при выполнении грузовых рейсов. Компания уже выполнила 11 гуманитарных рейсов с 13 апреля и планирует выполнить еще 10 в ближайшие 2 недели.

Об этом говорится в сообщении МАУ, передают Українськi Новини.

"С 13 апреля 2020 года МАУ осуществила 11 грузовых рейсов из Китая в Украину, Италию, Израиль, Польшу, Францию ​​и Германию. Перевозчик рассчитывает выполнить еще 10 гуманитарных рейсов в ближайшие 2 недели", - сказано в нем.

Отмечается, что авиакомпания выполняет такие рейсы, используя самолеты Boeing 737 и Boeing 767, которое были специально обустроены таким образом, чтобы максимально увеличить объем груза, который может быть доставлен на этих рейсах.

Конфигурация самолета Boeing 737 позволяет перевозить около 70 куб. м груза и около 160 куб. м на самолете Boeing 767.

Как сообщали Українськi Новини, правительство Ирана направило в Министерство иностранных дел Украины проект меморандума о взаимопонимании, который обязывает Украину и семьи погибших отказаться от права подавать в суд по делу об авиакатастрофе самолета МАУ в Тегеране.

В Киеве попрощались с погибшими при крушении самолета МАУ пилотами.

Иран идентифицировал 169 тел погибших в результате крушения самолета МАУ.

Ранее Иран признал, что сбил ракетой самолет МАУ 8 января.

Больше новостей о: Перевозки МАУ Международные авиалинии Украины Авиаперевозки

Кабмин скорректировал норму в 10 человек на один а...
SkyUp переоборудует пассажирские самолеты для пере...
Для ПЦУ авиарейсом из Тель-Авива доставили Благода...
Обнародован список самых пунктуальных авиалиний...
Коронавирус в Киеве выявили еще у 9 священников. Всего 1122 инфицированных
Зеленский назначил нового ивано-франковского губернатора вместо Шмыгаля
Новости
Грузия намерена отозвать посла в Украине в случае назначения Саакашвили вице-премьером 17:30
Чорновол сменили круглосуточный домашний арест на ночной 17:25
В 2019 "Интерпайп" увеличил EBITDA на 64% до $259 млн, увеличив выручку на 4% до $1,1 млрд 17:24
МАУ переоборудовала пассажирские самолеты в транспортные и возит гуманитарные грузы 17:15
Гривна на межбанке с начала года обвалилась уже более чем на 14%. Курс валют на 24 апреля 17:09
больше новостей
Кому в апреле пересчитают пенсии и сколько добавят 05:30
Пенсионный фонд начал платить "Вовыну тысячу", Нефедову выплатили сразу 194 07:00 Новости дня
Пенсионный фонд начал выплачивать "коронавирусную тысячу" 16:29
Повлияет ли выплата "коронавирусной" тысячи на расчет субсидий. Решение Кабмина 05:30
Гробки-2020 перенесли: когда в Украине пройдут поминальные дни 06:30
больше новостей
В НАПК заявили, что Зеленский может не декларировать расходы на поездку в Оман 10:11
Глава Таможни Нефедов надбавками увеличил себе оклад в 6,5 раз 10:36 Документ
Аваков после проигрыша всех возможных судов по "раздаче оружия" решил вообще "засекретить" эту тему 07:15 Документ
Донецк переименовали в Сталино. Глава боевиков Пушилин подписал соответствующий указ 10:54
В Житомирской области вспыхнул новый масштабный лесной пожар 19:57
больше новостей
Министр из правительства Азарова претендует на пост замминистра финансов
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok