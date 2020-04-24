МАУ переоборудовала пассажирские самолеты в транспортные и возит гуманитарные грузы

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины", которая участвовала в возвращении украинцев домой, решила размещать груз в салонах пассажирских самолетов при выполнении грузовых рейсов. Компания уже выполнила 11 гуманитарных рейсов с 13 апреля и планирует выполнить еще 10 в ближайшие 2 недели.

Об этом говорится в сообщении МАУ, передают Українськi Новини.

"С 13 апреля 2020 года МАУ осуществила 11 грузовых рейсов из Китая в Украину, Италию, Израиль, Польшу, Францию ​​и Германию. Перевозчик рассчитывает выполнить еще 10 гуманитарных рейсов в ближайшие 2 недели", - сказано в нем.

Отмечается, что авиакомпания выполняет такие рейсы, используя самолеты Boeing 737 и Boeing 767, которое были специально обустроены таким образом, чтобы максимально увеличить объем груза, который может быть доставлен на этих рейсах.

Конфигурация самолета Boeing 737 позволяет перевозить около 70 куб. м груза и около 160 куб. м на самолете Boeing 767.

Как сообщали Українськi Новини, правительство Ирана направило в Министерство иностранных дел Украины проект меморандума о взаимопонимании, который обязывает Украину и семьи погибших отказаться от права подавать в суд по делу об авиакатастрофе самолета МАУ в Тегеране.

В Киеве попрощались с погибшими при крушении самолета МАУ пилотами.

Иран идентифицировал 169 тел погибших в результате крушения самолета МАУ.

Ранее Иран признал, что сбил ракетой самолет МАУ 8 января.