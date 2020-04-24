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  • Василий Цушко может стать замминистра финансов. Кто это такой и какие посты он занимал раньше
24 апреля 2020, пятница, 14:25 883
Политика 2020-04-24T14:27:09+03:00
Українські Новини
Василий Цушко может стать замминистра финансов. Кто это такой и какие посты он занимал раньше

Василий Цушко может стать замминистра финансов. Кто это такой и какие посты он занимал раньше

Кира Молчанова
Цушко, Министерство финансов, Министр финансов Украины, Министерство финансов Украины, Назначение на должность, Василий Цушко
Василий Цушко
Василий Цушко

Василий Цушко претендует на пост замистителя министра финансов Сергея Марченко. В его окружении подтвердили, что вариант его назначения рассматривается на данный момент.

Об этом говорится в декларации кандидата, передают Українські Новини.

Цушко с 1 декабря 2006 по 18 декабря 2007 занимал должность Министра внутренних дел.  

С марта 2010 по декабрь 2010 занимала должность министра экономики в правительстве Николая Азарова.

С декабря 2010 до марта 2014 занимал должность председателя Антимонопольного комитета.

Цушко задекларировал зарплату за 2019 в размере 8 178 гривен в ООО "Украинское сырье" ЛТД.

Также в 2019 задекларировал квартиру в Киеве, площадью 115 м.кв, и является владельцем 2-х земельных участков в Одесской и Киевской области. 

Как сообщали Українські Новини, 30 марта Верховная Рада назначила на должность министра финансов Сергея Марченко вместо Игоря Уманского.

До этого Верховная Рада освободила от выполнения обязанностей министра финансов Игоря Уманского.

При этом бывший министр финансов Игорь Уманский считает главной причиной его увольнения желание уволить глав Государственной налоговой службы и Государственной таможенной службы.

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