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24 апреля 2020, пятница, 14:06 188
Верховная Рада и партии 2020-04-24T14:06:30+03:00
Українські Новини
Рада открыла внеочередное заседание. Прямая трансляция

Рада открыла внеочередное заседание. Прямая трансляция

Елена Новикова
Верховная Рада, Парламент, Внеочередное заседание, заседание Верховной Рады

Верховная Рада открыла внеочередное пленарное заседание для рассмотрения постановлений об отмене результатов голосования за рассмотрение законопроектов по специальной процедуре.

Об этом объявил председатель парламента Дмитрий Разумков, передают Українські Новини.

"Внеочередное пленарное заседание Верховной Рады объявляю открытым", - сказал он.

Зарегистрировались 332 парламентария.

Заседание проходит в зале парламента, депутаты сидят в медицинских масках и перчатках.

 

Как сообщали Українські Новини, 16 апреля Верховная Рада упростила процедуру рассмотрения большого количества поправок к законопроектам, введя особую процедуру их рассмотрения и запретила индивидуальное внесение депутатами постановлений об отмене принятого закона.

Также председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков считает подачу депутатами более 16 тыс. поправок к законопроекту №2571-д о запрете возврата неплатежеспособных банков бывшим собственникам попыткой затянуть его рассмотрение.

Ранее сообщалось, что рекордные поправки к "антиколомойскому" закону будут голосовать целыми абзацами.

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