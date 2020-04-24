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24 апреля 2020, пятница, 13:09 406
Мир 2020-04-24T13:09:55+03:00
Українські Новини
Албания продлила чрезвычайное положение до 23 июня из-за коронавируса

Албания продлила чрезвычайное положение до 23 июня из-за коронавируса

Елизавета Кесельман
Чрезвычайное положение, Албания, коронавирус в Албании, Продление чп
Коронавирус. Фото: freepik
Коронавирус. Фото: freepik

В то время, как Европа практически пережила пик пандемии коронавируса, а некоторые страны ослабили карантинные меры, Албания продлевает чрезвычайное положение в стране из-за прогрессирующей эпидемии коронавируса. Об этом сообщает издание Albanian Daily news.

Отмечается, что инициативу о продлении чрезвычайного положения в парламент внес премьер и лидер правящей Социалистической партии Эди Рама. Оппозиционная Демократическая партия выразила сомнения в необходимости такого шага, поскольку не проводились консультации с экспертами.

Продолжение чрезвычайного положения было утверждено 91 депутатом, пять проголосовали против и еще трое воздержались.

Заседание албанского парламента проходило при суровых мерах безопасности. Все депутаты и члены правительства были в перчатках и защитных масках, а также соблюдали дистанцию.

Как сообщали Українські Новини, ранее Кабмин выделил 10 млн гривен на гуманитарную помощь Албании.

Кроме того, президент Владимир Зеленский назначил послом Украины в Албании Владимира Шкурова.

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