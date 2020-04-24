Албанія продовжила надзвичайний стан до 23 червня через коронавірус

В той час, як Європа практично пережила пік пандемії коронавірусу, а деякі країни послабили карантинні заходи, Албанія продовжує надзвичайний стан в країні через прогресуючу епідемію коронавірусу. Про це повідомляє видання Albanian Daily news.

Наголошується, що ініціативу про продовження надзвичайного стану в парламент вніс прем'єр і лідер правлячої Соціалістичної партії Еді Рама. Опозиційна Демократична партія висловила сумніви в необхідності такого кроку, оскільки не проводилися консультації з експертами.

Продовження надзвичайного стану було затверджено 91 депутат, п'ять проголосували проти, ще троє утрималися.

Засідання албанського парламенту проходило при суворі заходи безпеки. Всі депутати і члени уряду були в рукавичках і захисних масках, а також дотримувалися дистанції.

Як повідомляли Українські Новини, раніше Кабмін виділив 10 млн гривень на гуманітарну допомогу Албанії.

Крім того, президент Володимир Зеленський призначив послом України в Албанії Володимира Шкурова.