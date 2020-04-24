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  • Албанія продовжила надзвичайний стан до 23 червня через коронавірус
24 квітня 2020, пʼятниця, 13:09 10
Світ 2020-04-24T14:00:03+03:00
Українські Новини
Албанія продовжила надзвичайний стан до 23 червня через коронавірус

Албанія продовжила надзвичайний стан до 23 червня через коронавірус

Елизавета Кесельман
режим надзвичайної ситуації, Албанія, Надзвичайний стан, Коронавірус
Коронавірус. Фото: freepik
Коронавірус. Фото: freepik

В той час, як Європа практично пережила пік пандемії коронавірусу, а деякі країни послабили карантинні заходи, Албанія продовжує надзвичайний стан в країні через прогресуючу епідемію коронавірусу. Про це повідомляє видання Albanian Daily news.

Наголошується, що ініціативу про продовження надзвичайного стану в парламент вніс прем'єр і лідер правлячої Соціалістичної партії Еді Рама. Опозиційна Демократична партія висловила сумніви в необхідності такого кроку, оскільки не проводилися консультації з експертами.

Продовження надзвичайного стану було затверджено 91 депутат, п'ять проголосували проти, ще троє утрималися.

Засідання албанського парламенту проходило при суворі заходи безпеки. Всі депутати і члени уряду були в рукавичках і захисних масках, а також дотримувалися дистанції.

Як повідомляли Українські Новини, раніше Кабмін виділив 10 млн гривень на гуманітарну допомогу Албанії.

Крім того, президент Володимир Зеленський призначив послом України в Албанії Володимира Шкурова.

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