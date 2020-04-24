Трамп не верит информаци СМИ об ухудшенном здоровье северокорейского лидера Ким Чен Ына

Ранее мир облетела новость, что диктатор и лидер Северной Кореи Ким Чен Ын перенес тяжелую операцию на сердечно-сосудистой системе, и у него серьезные проблемы со здоровьем. Президент США Дональд Трамп утверждает, что СМИ используют устаревшую информацию, которая не соответствует действительности. Об этом сообщает Bloomberg.

"Я думаю, что сообщения о состоянии Ким Чен Ына недостоверные. Сообщения, появившиеся в Сети, недостоверны. Я получил данные о том, что эти сведения недостоверны", - заявил он.

Он добавил, что у него хорошие отношения с КНДР, в частности с Ким Чен Ыном.

"Думаю, это лживые сообщения, выпущенные CNN", - сказал глава Белого дома.

Как сообщали Українські Новини, в СМИ появилась информация, что из-за плохого самочувствия Ким Чен Ына Северную Корею возглавит младшая сестра диктатора - Ким Е Чжон.

Вчера Пентагон заявил, что Ким Чен Ын сохраняет свою власть, несмотря на ситуацию вокруг его здоровья.

Ранее на границе двух Корей встретились Трамп и Ким Чен Ын. Ким Чен Ын приказал создать для КНДР еще больше ядерного оружия. В ООН также заявили, что КНДР тайно продолжает развивать ядерную программу.