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24 апреля 2020, пятница, 11:26 107
Политика мира 2020-04-24T11:26:48+03:00
Українські Новини
Трамп не верит информаци СМИ об ухудшенном здоровье северокорейского лидера Ким Чен Ына

Трамп не верит информаци СМИ об ухудшенном здоровье северокорейского лидера Ким Чен Ына

Елизавета Кесельман
США, Северная Корея, Ким Чен Ын, Дональд Трамп
Дональд Трамп. Скриншот видео The White House
Дональд Трамп. Скриншот видео The White House

Ранее мир облетела новость, что диктатор и лидер Северной Кореи Ким Чен Ын перенес тяжелую операцию на сердечно-сосудистой системе, и у него серьезные проблемы со здоровьем. Президент США Дональд Трамп утверждает, что СМИ используют устаревшую информацию, которая не соответствует действительности. Об этом сообщает Bloomberg.

"Я думаю, что сообщения о состоянии Ким Чен Ына недостоверные. Сообщения, появившиеся в Сети, недостоверны. Я получил данные о том, что эти сведения недостоверны", - заявил он.

Он добавил, что у него хорошие отношения с КНДР, в частности с Ким Чен Ыном.

"Думаю, это лживые сообщения, выпущенные CNN", - сказал глава Белого дома.

Как сообщали Українські Новини, в СМИ появилась информация, что из-за плохого самочувствия Ким Чен Ына Северную Корею возглавит младшая сестра диктатора - Ким Е Чжон. 

Вчера Пентагон заявил, что Ким Чен Ын сохраняет свою власть, несмотря на ситуацию вокруг его здоровья. 

Ранее на границе двух Корей встретились Трамп и Ким Чен Ын. Ким Чен Ын приказал создать для КНДР еще больше ядерного оружия. В ООН также заявили, что КНДР тайно продолжает развивать ядерную программу.

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