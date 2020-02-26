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26 февраля 2020, среда, 22:01 44
Экономика 2020-02-26T22:01:59+02:00
Українські Новини
Из-за теплой зимы в Украину может прийти засуха, - Оржель

Из-за теплой зимы в Украину может прийти засуха, - Оржель

Ольга Фандорина
Аномальная погода, Алексей Оржель, Засуха, аномальная зима
Алексей Оржель. Фото: facebook.com/Оржель
Алексей Оржель. Фото: facebook.com/Оржель

Из-за аномально теплой зимы и из-за недостатка воды в реках в Украину может придти засуха. Об этом заявил министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель в ходе презентации онлайн-платформы Eco Platform.

По его словам, такой теплой и бесснежной зимы в Украине давно не было.

"С точки зрения возможной засухи, мы проводили в рамках деятельности Водагентства совещание. Это серьезный вызов, которого в стране раньше не было. Такая зима была когда-то в девяностых годах. Мы обсуждаем вопрос, как увеличивать мелиорацию и увеличивать площади под орошение", - заявил Оржель.

По его словам, министерство пытается определить, как бороться с потенциальной проблемой.

Как сообщали Українські Новини, в Киеве сообщили о начале метеорологической весны: зима в столице так и не наступила, а осень - не закончилась.

В Киеве метеорологическая зима еще не пришла, а за год зафиксировано 36 температурных рекордов.

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