Из-за теплой зимы в Украину может прийти засуха, - Оржель

Из-за аномально теплой зимы и из-за недостатка воды в реках в Украину может придти засуха. Об этом заявил министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель в ходе презентации онлайн-платформы Eco Platform.

По его словам, такой теплой и бесснежной зимы в Украине давно не было.

"С точки зрения возможной засухи, мы проводили в рамках деятельности Водагентства совещание. Это серьезный вызов, которого в стране раньше не было. Такая зима была когда-то в девяностых годах. Мы обсуждаем вопрос, как увеличивать мелиорацию и увеличивать площади под орошение", - заявил Оржель.

По его словам, министерство пытается определить, как бороться с потенциальной проблемой.

Как сообщали Українські Новини, в Киеве сообщили о начале метеорологической весны: зима в столице так и не наступила, а осень - не закончилась.

В Киеве метеорологическая зима еще не пришла, а за год зафиксировано 36 температурных рекордов.