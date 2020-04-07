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07 апреля 2020, вторник, 18:42 195
Общество 2020-04-07T18:42:45+03:00
Українські Новини
О том, как украинцы будут праздновать Пасху на карантине, расскажут до 12 апреля

О том, как украинцы будут праздновать Пасху на карантине, расскажут до 12 апреля

Кира Молчанова
Пасха, Вербное воскресенье, Синод, ПЦУ, коронавирус в Украине, карантин в Украине
Пасха. Фото: Pixabay
Пасха. Фото: Pixabay

Священный Синод Православной церкви Украины на текущей неделе, но не позднее 11 апреля намерен определить, как будут осуществляться богослужения в Вербное воскресенье (12 апреля) и на Пасху (19 апреля), пока в стране действует карантин.

Об этом Українським Новинам сообщили в пресс-центре ПЦУ.

"О Вербном воскресенье и о Пасхе мы сможем говорить только после решений Синода, который должен собраться на этой неделе", - сказал отец Михаил.

По его словам, пока решение не принято, будет ли возможность у прихожан посетить храмы ПЦУ или богослужения будут вестись онлайн, а также как будет происходить освещение пасок.

Как сообщали Українськi Новини, 7 апреля Владимирский собор (Киевский патриархат Украинской православной церкви, глава Патриарх Филарет) провел литургию на Благовещение Пресвятой Богородицы в открытом режиме.

Кроме того, там заявили о намерении провести пасхальную службу в помещении храма, а освятить пасху каждый прихожанин сможет персонально у священника.

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