Всеукраинская школа онлайн: расписание уроков для всех классов на 24 апреля

Сегодня, 24 апреля, начался 18 день проекта "Всеукраинская школа онлайн", который запустили 6 апреля. Уроки для учеников 5-11 классов будут показывать с понедельника по пятницу до конца и карантина, который продлили до 11 мая. Начало - в 10:00. Українські Новини расскажут, где можно посмотреть онлан-уроки, а также о расписании на пятницу.

Трансляцию уроков проводят каналы:

5-й класс - Плюсплюс и 112 Украина

6-й класс - ZOOM и NewsOne

7-й класс - ZIK

8-й класс - Индиго и УНИАН

9-й класс - Рада и UA:Культура

10-й класс - UA: Первый

11-й класс - М1

Также уроки будут доступны на официальных аккаунтах Министерства образования и науки Украины в Facebook и YouTube.

Расписание уроков для 5 класса:

Расписание уроков для 5 класса. Инфографика: Министерство образования и науки Украины

Расписание уроков для 6 класса:

Расписание для 6 класса. Инфографика: Министерство образования и науки Украины

Расписание уроков для 7 класса:

Уроки для 7 класса. Инфографика: Министерство образования и науки Украины

Расписание уроков для 8 класса:

Онлайн-уроки для 8 класса. Инфографика: Министерство образования и науки Украины

Расписание уроков для 9 класса:

Всеукраинская школа онлайн: расписание для 9 класса. Инфографика: Министерство образования и науки Украины

Расписание уроков для 10 класса:

Расписание уроков Всеукраинской школы онлайн для 10 класса. Инфографика: Министерство образования и науки Украины

Расписание уроков для 11 класса:

Расписание онлайн-уроков для выпускников. Инфографика: Министерство образования и науки Украины

Как сообщали Українські Новини, в МОН рассказали, что наиболее популярными видео Всеукраинской школы онлайн остаются зарядка и уроки английского языка.

Также Киев запустил онлайн детский сад.