Всеукраинская школа онлайн: расписание уроков для всех классов на 24 апреля

Сегодня, 24 апреля, начался 18 день проекта "Всеукраинская школа онлайн", который запустили 6 апреля. Уроки для учеников 5-11 классов будут показывать с понедельника по пятницу до конца и карантина, который продлили до 11 мая. Начало - в 10:00. Українські Новини расскажут, где можно посмотреть онлан-уроки, а также о расписании на пятницу. Трансляцию уроков проводят каналы: 5-й класс - Плюсплюс и 112 Украина 6-й класс - ZOOM и NewsOne 7-й класс - ZIK 8-й класс - Индиго и УНИАН 9-й класс - Рада и UA:Культура 10-й класс - UA: Первый 11-й класс - М1 Также уроки будут доступны на официальных аккаунтах Министерства образования и науки Украины в Facebook и YouTube. Расписание уроков для 5 класса: Расписание уроков для 5 класса. Инфографика: Министерство образования и науки Украины Расписание уроков для 6 класса: Расписание для 6 класса. Инфографика: Министерство образования и науки Украины Расписание уроков для 7 класса: Уроки для 7 класса. Инфографика: Министерство образования и науки Украины Расписание уроков для 8 класса: Онлайн-уроки для 8 класса. Инфографика: Министерство образования и науки Украины Расписание уроков для 9 класса: Всеукраинская школа онлайн: расписание для 9 класса. Инфографика: Министерство образования и науки Украины Расписание уроков для 10 класса: Расписание уроков Всеукраинской школы онлайн для 10 класса. Инфографика: Министерство образования и науки Украины Расписание уроков для 11 класса: Расписание онлайн-уроков для выпускников. Инфографика: Министерство образования и науки Украины Как сообщали Українські Новини, в МОН рассказали, что наиболее популярными видео Всеукраинской школы онлайн остаются зарядка и уроки английского языка. Также Киев запустил онлайн детский сад.