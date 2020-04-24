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24 апреля 2020, пятница, 06:00 43 Инфографика
Общество 2020-04-24T06:00:01+03:00
Українські Новини
Всеукраинская школа онлайн: расписание уроков для всех классов на 24 апреля

Всеукраинская школа онлайн: расписание уроков для всех классов на 24 апреля

Елена Новикова
Уроки, Расписание, Онлайн-уроки, Всеукраинская школа онлайн, Расписание онлайн-уроков
Онлайн-уроки. Фото: pixabay
Онлайн-уроки. Фото: pixabay

Сегодня, 24 апреля, начался 18 день проекта "Всеукраинская школа онлайн", который запустили 6 апреля. Уроки для учеников 5-11 классов будут показывать с понедельника по пятницу до конца и карантина, который продлили до 11 мая. Начало - в 10:00. Українські Новини расскажут, где можно посмотреть онлан-уроки, а также о расписании на пятницу.

Трансляцию уроков проводят каналы:

  • 5-й класс - Плюсплюс и 112 Украина
  • 6-й класс - ZOOM и NewsOne
  • 7-й класс - ZIK
  • 8-й класс - Индиго и УНИАН
  • 9-й класс - Рада и UA:Культура
  • 10-й класс - UA: Первый
  • 11-й класс - М1

Также уроки будут доступны на официальных аккаунтах Министерства образования и науки Украины в Facebook и YouTube.

Расписание уроков для 5 класса:

Расписание уроков для 5 класса. Инфографика: Министерство образования и науки УкраиныРасписание уроков для 5 класса. Инфографика: Министерство образования и науки Украины

Расписание уроков для 6 класса:

Расписание для 6 класса. Инфографика: Министерство образования и науки УкраиныРасписание для 6 класса. Инфографика: Министерство образования и науки Украины

Расписание уроков для 7 класса:

Уроки для 7 класса. Инфографика: Министерство образования и науки УкраиныУроки для 7 класса. Инфографика: Министерство образования и науки Украины

Расписание уроков для 8 класса:

Онлайн-уроки для 8 класса. Инфографика: Министерство образования и науки УкраиныОнлайн-уроки для 8 класса. Инфографика: Министерство образования и науки Украины

Расписание уроков для 9 класса:

Всеукраинская школа онлайн: расписание для 9 класса. Инфографика: Министерство образования и науки УкраиныВсеукраинская школа онлайн: расписание для 9 класса. Инфографика: Министерство образования и науки Украины

Расписание уроков для 10 класса:

Расписание уроков Всеукраинской школы онлайн для 10 класса. Инфографика: Министерство образования и науки УкраиныРасписание уроков Всеукраинской школы онлайн для 10 класса. Инфографика: Министерство образования и науки Украины

Расписание уроков для 11 класса:

Расписание онлайн-уроков для выпускников. Инфографика: Министерство образования и науки УкраиныРасписание онлайн-уроков для выпускников. Инфографика: Министерство образования и науки Украины

Как сообщали Українські Новини,  в МОН рассказали, что наиболее популярными видео Всеукраинской школы онлайн остаются зарядка и уроки английского языка.

Также Киев запустил онлайн детский сад.

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