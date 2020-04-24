Всеукраїнська школа онлайн: розклад уроків для всіх класів на 24 квітня

Сьогодні, 24 квітня, розпочався 18 день проекту "Всеукраїнська школа онлайн", який запустили 6 квітня. Уроки для учнів 5-11 класів будуть показувати з понеділка по п'ятницю до кінця карантину, який продовжили до 11 травня. Початок - о 10:00. Українські Новини розкажуть, де можна подивитися онлайн-уроки, а також про розклад на п'ятницю. Трансляцію уроків проводять канали: 5-й клас - Плюсплюс і 112 Україна 6-й клас - ZOOM і NewsOne 7-й клас - ZIK 8-й клас - Індиго та УНІАН 9-й клас - Рада і UA:Культура 10-й клас - UA: Перший 11-й клас - М1 Також уроки будуть доступні на офіційних акаунтах Міністерства освіти і науки України Facebook і YouTube. Розклад уроків для 5 класу: Розклад уроків для 5 класу. Інфографіка: Міністерство освіти і науки України Розклад уроків для 6 класу: Розклад для 6 класу. Інфографіка: Міністерство освіти і науки України Розклад уроків для 7 класу: Уроки для 7 класу. Інфографіка: Міністерство освіти і науки України Розклад уроків для 8 клас: Онлайн-уроки для 8 класу. Інфографіка: Міністерство освіти і науки України Розклад уроків для 9 класу: Всеукраїнська школа онлайн: розклад для 9 класу. Інфографіка: Міністерство освіти і науки України Розклад уроків для 10 класу: Розклад уроків Всеукраїнської школи онлайн для 10 класу. Інфографіка: Міністерство освіти і науки України Розклад уроків для 11 класу: Розклад онлайн-уроків для випускників. Інфографіка: Міністерство освіти і науки України Як повідомляли "Українські Новини", у МОН розповіли, що найбільш популярними відео Всеукраїнської школи онлайн залишаються зарядка і уроки англійської мови. Також Київ запустив онлайн дитячий садок.