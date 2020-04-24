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24 квітня 2020, пʼятниця, 06:00 10 Інфографіка
Суспільство 2020-04-24T08:15:01+03:00
Українські Новини
Всеукраїнська школа онлайн: розклад уроків для всіх класів на 24 квітня

Всеукраїнська школа онлайн: розклад уроків для всіх класів на 24 квітня

Елена Новикова
Уроки, Всеукраїнська школа онлайн, Онлайн-уроки, Розклад занять, Розклад, Розклад онлайн-уроків
Онлайн-уроки. Фото: pixabay
Онлайн-уроки. Фото: pixabay

Сьогодні, 24 квітня, розпочався 18 день проекту "Всеукраїнська школа онлайн", який запустили 6 квітня. Уроки для учнів 5-11 класів будуть показувати з понеділка по п'ятницю до кінця карантину, який продовжили до 11 травня. Початок - о 10:00. Українські Новини розкажуть, де можна подивитися онлайн-уроки, а також про розклад на п'ятницю.

Трансляцію уроків проводять канали:

  • 5-й клас - Плюсплюс і 112 Україна
  • 6-й клас - ZOOM і NewsOne
  • 7-й клас - ZIK
  • 8-й клас - Індиго та УНІАН
  • 9-й клас - Рада і UA:Культура
  • 10-й клас - UA: Перший
  • 11-й клас - М1

Також уроки будуть доступні на офіційних акаунтах Міністерства освіти і науки України Facebook і YouTube.

Розклад уроків для 5 класу:

Розклад уроків для 5 класу. Інфографіка: Міністерство освіти і науки УкраїниРозклад уроків для 5 класу. Інфографіка: Міністерство освіти і науки України

Розклад уроків для 6 класу:

Розклад для 6 класу. Інфографіка: Міністерство освіти і науки УкраїниРозклад для 6 класу. Інфографіка: Міністерство освіти і науки України

Розклад уроків для 7 класу:

Уроки для 7 класу. Інфографіка: Міністерство освіти і науки УкраїниУроки для 7 класу. Інфографіка: Міністерство освіти і науки України

Розклад уроків для 8 клас:

Онлайн-уроки для 8 класу. Інфографіка: Міністерство освіти і науки УкраїниОнлайн-уроки для 8 класу. Інфографіка: Міністерство освіти і науки України

Розклад уроків для 9 класу:

Всеукраїнська школа онлайн: розклад для 9 класу. Інфографіка: Міністерство освіти і науки УкраїниВсеукраїнська школа онлайн: розклад для 9 класу. Інфографіка: Міністерство освіти і науки України

Розклад уроків для 10 класу:

Розклад уроків Всеукраїнської школи онлайн для 10 класу. Інфографіка: Міністерство освіти і науки УкраїниРозклад уроків Всеукраїнської школи онлайн для 10 класу. Інфографіка: Міністерство освіти і науки України

Розклад уроків для 11 класу:

Розклад онлайн-уроків для випускників. Інфографіка: Міністерство освіти і науки УкраїниРозклад онлайн-уроків для випускників. Інфографіка: Міністерство освіти і науки України

Як повідомляли "Українські Новини", у МОН розповіли, що найбільш популярними відео Всеукраїнської школи онлайн залишаються зарядка і уроки англійської мови.

Також Київ запустив онлайн дитячий садок.

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