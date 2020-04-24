Всеукраїнська школа онлайн: розклад уроків для всіх класів на 24 квітня

Сьогодні, 24 квітня, розпочався 18 день проекту "Всеукраїнська школа онлайн", який запустили 6 квітня. Уроки для учнів 5-11 класів будуть показувати з понеділка по п'ятницю до кінця карантину, який продовжили до 11 травня. Початок - о 10:00. Українські Новини розкажуть, де можна подивитися онлайн-уроки, а також про розклад на п'ятницю.

Трансляцію уроків проводять канали:

5-й клас - Плюсплюс і 112 Україна

6-й клас - ZOOM і NewsOne

7-й клас - ZIK

8-й клас - Індиго та УНІАН

9-й клас - Рада і UA:Культура

10-й клас - UA: Перший

11-й клас - М1

Також уроки будуть доступні на офіційних акаунтах Міністерства освіти і науки України Facebook і YouTube.

Розклад уроків для 5 класу:

Розклад уроків для 5 класу. Інфографіка: Міністерство освіти і науки України

Розклад уроків для 6 класу:

Розклад для 6 класу. Інфографіка: Міністерство освіти і науки України

Розклад уроків для 7 класу:

Уроки для 7 класу. Інфографіка: Міністерство освіти і науки України

Розклад уроків для 8 клас:

Онлайн-уроки для 8 класу. Інфографіка: Міністерство освіти і науки України

Розклад уроків для 9 класу:

Всеукраїнська школа онлайн: розклад для 9 класу. Інфографіка: Міністерство освіти і науки України

Розклад уроків для 10 класу:

Розклад уроків Всеукраїнської школи онлайн для 10 класу. Інфографіка: Міністерство освіти і науки України

Розклад уроків для 11 класу:

Розклад онлайн-уроків для випускників. Інфографіка: Міністерство освіти і науки України

Як повідомляли "Українські Новини", у МОН розповіли, що найбільш популярними відео Всеукраїнської школи онлайн залишаються зарядка і уроки англійської мови.

Також Київ запустив онлайн дитячий садок.