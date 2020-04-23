Встреча министров иностранных дел "нормандской четверки" пройдет в режиме видеоконференции 30 апреля

Министерство иностранных дел заявляет, что министры иностранных дел стран "нормандской четверки" (Украина, Россия, Германия, Франция) обсудят ситуацию в Украине в режиме видеоконференции 30 апреля. Об этом пресс-служба министерства сообщила Українським Новинам. "Переговоры пройдут 30 апреля", - сообщила пресс-служба. Ранее Министерство иностранных дел России заявило, что главы министерств планируют обсудить ситуацию в Украине в режиме видеоконференции. Как сообщали Українськi Новини, 28 февраля бывший министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что встреча лидеров стран "нормандского формата" не состоится пока Украина не выполнит все 7 пунктов коммюнике, принятого по результатам "нормандского саммита" в Париже. Ранее Пристайко заявил, что встреча в "нормандском формате" не обязательно должна состояться в апреле. Кроме того, Пристайко также заявил, что Россия не выполнила условия "нормансдкого формата". В феврале министр иностранных дел России Лавров назвал условия для новой "нормандской встречи".