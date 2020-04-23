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23 апреля 2020, четверг, 21:09 21
Внешняя политика 2020-04-23T21:14:22+03:00
Українські Новини
Встреча министров иностранных дел "нормандской четверки" пройдет в режиме видеоконференции 30 апреля

Встреча министров иностранных дел "нормандской четверки" пройдет в режиме видеоконференции 30 апреля

Елизавета Кесельман
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Нормандская четверка. Фото: inform-ua.info
Нормандская четверка. Фото: inform-ua.info

Министерство иностранных дел заявляет, что министры иностранных дел стран "нормандской четверки" (Украина, Россия, Германия, Франция) обсудят ситуацию в Украине в режиме видеоконференции 30 апреля.

Об этом пресс-служба министерства сообщила Українським Новинам.

"Переговоры пройдут 30 апреля", - сообщила пресс-служба.

Ранее Министерство иностранных дел России заявило, что главы министерств планируют обсудить ситуацию в Украине в режиме видеоконференции.

Как сообщали Українськi Новини, 28 февраля бывший министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что встреча лидеров стран "нормандского формата" не состоится пока Украина не выполнит все 7 пунктов коммюнике, принятого по результатам "нормандского саммита" в Париже.

Ранее Пристайко заявил, что встреча в "нормандском формате" не обязательно должна состояться в апреле.

Кроме того, Пристайко также заявил, что Россия не выполнила условия "нормансдкого формата".

В феврале министр иностранных дел России Лавров назвал условия для новой "нормандской встречи"

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