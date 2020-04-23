Нацсовет по телевидению избрал своим председателем Ольгу Герасимюк

На заседании 22 апреля члены Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания избрали своим председателем Ольгу Герасимюк. Об этом говорится в сообщении регулятора, передают Українськi Новини. Первым заместителем председателя стал Валентин Коваль, а заместителем председателя - Олег Черныш. При этом Юрий Зиневич избран ответственным секретарем Нацсовета. Как сообщали Українськi Новини, Президент Владимир Зеленский уволил двух членов Нацсовета по телевидению и переназначил двух по своей квоте. Тем временем, глава пресс-службы "Квартал-95" претендует на членство в Нацсовет по телевидению. Ранее Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания инициировал создание государственной сети цифрового телевидения МХ-7. 31 декабря 2019 года Верховная Рада уволила 3 членов Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания и огласила конкурс на занятие вакантных должностей. Тогда прекратили полномочия Ольги Герасимюк, Олега Черныша и Александра Ильяшенко в связи с окончанием срока их полномочий.