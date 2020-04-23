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  • Нацсовет по телевидению избрал своим председателем Ольгу Герасимюк
23 апреля 2020, четверг, 19:57 1842
Политика 2020-04-23T20:08:10+03:00
Українські Новини
Нацсовет по телевидению избрал своим председателем Ольгу Герасимюк

Нацсовет по телевидению избрал своим председателем Ольгу Герасимюк

Ярина Вацяк
Нацсовет по телевидению, Ольга Герасимюк, Олег Черныш
Ольга Герасимюк. Фото: facebook.com/pyryatyn
Ольга Герасимюк. Фото: facebook.com/pyryatyn

На заседании 22 апреля члены Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания избрали своим председателем Ольгу Герасимюк.

Об этом говорится в сообщении регулятора, передают Українськi Новини.

Первым заместителем председателя стал Валентин Коваль, а заместителем председателя - Олег Черныш.

При этом Юрий Зиневич избран ответственным секретарем Нацсовета.

Как сообщали Українськi Новини, Президент Владимир Зеленский уволил двух членов Нацсовета по телевидению и переназначил двух по своей квоте.

Тем временем, глава пресс-службы "Квартал-95" претендует на членство в Нацсовет по телевидению.

Ранее Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания инициировал создание государственной сети цифрового телевидения МХ-7.

31 декабря 2019 года Верховная Рада уволила 3 членов Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания и огласила конкурс на занятие вакантных должностей.  Тогда прекратили полномочия Ольги Герасимюк, Олега Черныша и Александра Ильяшенко в связи с окончанием срока их полномочий.

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