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23 апреля 2020, четверг, 19:57 3833
Политика 2020-04-23T19:58:08+03:00
Українські Новини
В Житомирской области вспыхнул новый масштабный лесной пожар

В Житомирской области вспыхнул новый масштабный лесной пожар

Ольга Фандорина
Пожар, Житомирская область, Лесной пожар, Пожар в Житомирской области
Пожар в Житомирской области. Фото: ГСЧС
Пожар в Житомирской области. Фото: ГСЧС

На севере Житомирской области после обеда в четверг, 23 апреля, возник новый лесной пожар, который сразу же приобрел угрожающие масштабы. Об этом сообщает пресс-служба Житомирского областного управления лесного и охотничьего хозяйства.

Отмечается, что сейчас над локализацией пожара работает около 50 человек лесной охраны и более 10 единиц техники. К тушению присоединились 25 спасателей с 4 автоцистернами, сотрудники соседних лесхозов, работает авиация.

Кроме того, продолжается тушение огня в Велидницком лесничестве Словечанского лесхоза и в Словечанском лесхозе АПК.

Как сообщали Українськi Новини, министр внутренних дел Арсен Аваков заявляет, что Национальная гвардия начала антидиверсионную операцию в Чернобыльской зоне отчуждения после новых 4 очагов пожара.

Также 19 апреля Министерство внутренних дел заявило, что в первоначально пожары в Житомирской области возникли из-за суховея, но есть основания подозревать поджоги.

Сгорел лес и более 70 домов. В Кабмине занялись подсчетом убытков от пожаров на Житомирщине.

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