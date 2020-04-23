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23 апреля 2020, четверг, 09:50 385
Происшествия 2020-04-23T09:52:31+03:00
Українські Новини
Спасатели рассказали о ситуации с пожарами в Чернобыльской зоне и Житомирской области

Спасатели рассказали о ситуации с пожарами в Чернобыльской зоне и Житомирской области

Елена Новикова
Пожар, ГосЧС, Пожар в Чернобыльской зоне, локализация, Пожар в Житомирской области, Очаги возгорания
Пожар в Житомирской области. Фото: ГСЧС
Пожар в Житомирской области. Фото: ГСЧС

В Чернобыльской зоне отчуждения продолжается тление пеньков и остатков древесины, пожар в Житомирской области локализован, в то время, как Нацгвардия проводит антидиверсионную операцию в Чернобыльской зоне.

Об этом говорится в сообщении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, передают Українськi Новини.

"По состоянию на 7:00 23 апреля в зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения подразделениями ГосЧС оказывается помощь ГАЗО в тушении пожаров на территории Лубянского, Паришивского, Дитятковского и Денисовецкого лесничеств. Основные усилия направлены на локализацию 3 очагов (с. Рассоха, с. Кривая Гора и с. Рудьки - с. Буряковка) тления пеньков, остатков древесины и торфяника в очагах, пройденных огнем", - сказано в нем.

Для обустройства противопожарных разрывов привлечена тяжелая инженерная техника ГосЧС и дополнительно 7 путепрокладывателей Вооруженных сил.

Инженерной техникой создано 800 км минерализованных полос.

К тушению привлечены 1 164 человека и 286 единиц техники, из них от ГосЧС 1 032 человека личного состава и 239 единиц техники, в том числе 3 вертолета и 2 самолета, которыми 22 апреля осуществлено 170 сбросов - 376 тонн воды.

Радиационный фон в Киеве и Киевской области находится в пределах нормы и не превышает естественных фоновых значений (Киев - 0,011 мР/ч, Киевская область - 0,012 мР/ч. при допустимом фоне 0,05 мР/ч, Чернобыль - 0,021 мР/ч, на КДП Дитятки 0,02 мР/ч при контрольно допустимом уровне в 0,055 мР/ч).

"По состоянию на 7:00 23 апреля пожары в лесных массивах Овручского района локализованы. Силами ГосЧС оказывается помощь работникам лесных хозяйств, по тушению отдельных очагов тления травяного настила, лесной подстилки, пеньков и древесины в Выступовицком, Бережестском и Словечанском лесничествах", - говорится в сообщении.

К тушению привлечены 765 человек и 119 единиц техники, из них от ГосЧС 157 человек личного состава и 39 единиц техники, в том числе 1 вертолет.

Как сообщали Українські Новини, 19 апреля Министерство внутренних дел заявило, что в первоначально пожары в Житомирской области возникли из-за суховея, но есть основания подозревать поджоги.

Также МВД рассматривает диверсию как причину пожара в Чернобыльской зоне.

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