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  • У Житомирській області спалахнула нова масштабна лісова пожежа
23 квітня 2020, четвер, 19:57 17
Події 2020-04-23T21:30:02+03:00
Українські Новини
У Житомирській області спалахнула нова масштабна лісова пожежа

У Житомирській області спалахнула нова масштабна лісова пожежа

Ольга Фандорина
пожежа, Лісова пожежа, Пожежа у Житомирській області
Пожежа в Житомирській області. Фото: ДСНС
Пожежа в Житомирській області. Фото: ДСНС

На півночі Житомирської області після обіду у четвер, 23 квітня, виникла нова лісова пожежа, яка одразу ж набула загрозливих масштабів. Про це повідомляє пресслужба Житомирського обласного управління лісового та мисливського господарства.

Наголошується, що зараз над локалізацією пожежі працює близько 50 осіб лісової охорони і більше 10 одиниць техніки. До гасіння долучилися 25 рятувальників із 4 автоцистернами, співробітники сусідніх лісгоспів, працює авіація.

Крім того, продовжується гасіння вогню в Велидницком лісництві Словечанского лісгоспу і в Словечанском лісгоспі АПК.

Як повідомляли Українські Новини, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявляє, що Національна гвардія почала антидиверсійну операцію в Чорнобильській зоні відчуження після 4 нових вогнищ пожежі.

Також 19 квітня Міністерство внутрішніх справ заявило, що спочатку пожежі в Житомирській області виникли через суховій, але є підстави підозрювати підпали.

Згорів ліс і понад 70 будинків. У Кабміні зайнялися підрахунком збитків від пожеж на Житомирщині.

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