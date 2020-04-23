ВНО-2020 может пройти в сентябре: что еще изменится

Пока выпускники-2020 останутся без последнего звонка и выпускного, внешнее независимое оценивание для школьников 11-х классов в 2020 году могут перенести. Это сделают если карантин затянется. ВНО могут провести даже осенью. Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования в четверг, 23 апреля.

ВНО проведут между 25 июня и 17 июля, если карантин закончится до июня. Если же он затянется до августа, то тестирование пройдет с 17 августа по 4 сентября. Вступительную кампанию в таком случае тоже перенесут.

Оценивание проведут с соблюдением социального дистанцирования и использованием индивидуальных средств защиты. Всех участников и инструкторов обеспечат средствами индивидуальной защиты и антисептиками.

"В условиях эпидемии проведение ВНО является намного более безопасным, чем вступительные экзамены в университетах. Большинство участников сдают ВНО по месту жительства, поэтому им не нужно ехать в другой город или область. Для сдачи вступительных экзаменов большинству абитуриентов и их родителям приходится по несколько раз ездить в другие города. Вступительные экзамены обычно собирают намного большее количество людей в аудиториях, чем во время ВНО", - сказал замглавы МОН Егор Стадный.

Формат и процедура ВНО в 2020 году не изменится. В аудитории будут находиться максимум 15 человек и два инструктора. Обязательной является дистанция в 1,5 метра. Социальное дистанцирование будет обеспечено и на входах в помещения.

"Без изменений остается количество тестов и их содержание. Каждый участник может сдать максимум четыре теста, а количество заданий, которые основываются на материале, который изучается в апреле-мае 11 класса, мизерно мало. Такое задание может быть только одно на весь тест, поэтому перепечатывать тираж текстовых тетрадей из-за такого малого количества заданий нецелесообразно", - продолжили в пресс-службе.

Для участников, которые заболели коронавирусом или контактировали с зараженными, проведут дополнительную сессию ВНО. Если они будут вынуждены пропустить и ее, то будут освобождены от ВНО по состоянию здоровья.

Как сообщали Українськi Новини, ранее Минобразования предположило два сценария для ВНО-2020: в июне и августе.

Ранее в Украине продлили карантин и введели чрезвычайную ситуацию вовсех областях.

Тем временем, украинские власти разошлись во мнениях относительно необходимости продления или отмены карантина и ограничительных мер после 24 апреля.