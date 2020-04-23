Из общежития в Вишневом, где зафиксирована вспышка коронавируса, никто не сбежал, - полиция

Нацполиция заявляет, что случаев побега из общежития в Вишневом Киевской области, где коронавирусом заболело 78 человек, нет. Об этом Українським Новинам сообщила пресс-служба полиции Киевской области. "Таких случаев нет. Никто из обсервации не сбегал", - сказали в ведомстве. Полиция в достаточном количестве обеспечивает охрану общественного порядка, все жители общежития остаются дома, а продукты доставляет местная власть. Также в полиции сообщили, что уголовное производство по факту вспышки коронавируса в общежитии не регистрировалось. Как сообщали Українськi Новини, в самом Киеве уже 1059 человек заразились COVID-19. Премьер-министр Денис Шмыгаль заявляет, что выход из карантина предусматривает поэтапное снятие ограничений работы транспорта, возможно после 11 мая. Также, по данным ЦОЗ, по состоянию на 9:00 23 апреля в Украине 7170 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 187 летальных, 504 пациента выздоровели. За сутки зафиксировано 578 новых случаев. Кроме того, в Украине продлили карантин: до его окончания осталось 18 дней.