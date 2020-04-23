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23 апреля 2020, четверг, 17:30 241
Медицина 2020-04-23T17:38:13+03:00
Українські Новини
Из общежития в Вишневом, где зафиксирована вспышка коронавируса, никто не сбежал, - полиция

Из общежития в Вишневом, где зафиксирована вспышка коронавируса, никто не сбежал, - полиция

Ярина Вацяк
коронавирус в Украине, Covid-19, коронавирус в Киеве, коронавирус в Вишневом
Коронавирус. Фото: pixabay.com
Коронавирус. Фото: pixabay.com

Нацполиция заявляет, что случаев побега из общежития в Вишневом Киевской области, где коронавирусом заболело 78 человек, нет.

Об этом Українським Новинам сообщила пресс-служба полиции Киевской области.

"Таких случаев нет. Никто из обсервации не сбегал", - сказали в ведомстве.

Полиция в достаточном количестве обеспечивает охрану общественного порядка, все жители общежития остаются дома, а продукты доставляет местная власть.

Также в полиции сообщили, что уголовное производство по факту вспышки коронавируса в общежитии не регистрировалось.

Как сообщали Українськi Новини, в самом Киеве уже 1059 человек заразились COVID-19.

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявляет, что выход из карантина предусматривает поэтапное снятие ограничений работы транспорта, возможно после 11 мая.

Также, по данным ЦОЗ, по состоянию на 9:00 23 апреля в Украине 7170 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 187 летальных, 504 пациента выздоровели. За сутки зафиксировано 578 новых случаев.

Кроме того, в Украине продлили карантин: до его окончания осталось 18 дней.

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