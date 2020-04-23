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23 апреля 2020, четверг, 17:36 204
Америка 2020-04-23T17:40:23+03:00
Українські Новини
На более 20 кораблях ВМС США зафиксирован коронавирус

На более 20 кораблях ВМС США зафиксирован коронавирус

Елизавета Кесельман
США, Америка, ВМС США, Коронавирус в США
Корабль.Фото: pixabay
Корабль.Фото: pixabay

После того, как на авианосце США "Теодор Рузвельт" зафиксировали коронавирус, инфекцию обнаружили еще на 20 кораблях ВМС США. Об этом передает CNN.

Американское командование не указывает, на каких именно кораблях были выявлены заболевшие и их количество.

Известно лишь, что Военно-морские силы являются наиболее пострадавшим от коронавируса видом вооруженных сил США. На данный момент коронавирус подтвержден уже у 1298 моряков.

Все эти корабли в настоящее время находятся на базах. При этом ни на одном из 90 американских военных кораблей, находящихся в море, нет случаев заражения вирусом. В настоящее время в составе ВМС Соединенных Штатов насчитывается 297 военных кораблей.

Как сообщали Українські Новини, 2 апреля, после настоятельной просьбы капитана корабля "Теодор Рузвельт", началась эвакуация моряков, однако в нее попали не все, а лишь 2 тысячи (при экипаже в 4 тысячи членов команды).

После этого министр обороны США Марк Эспер отправил в отставку главнокомандующего ВМС США Томаса Модли.

9 апреля, на авианосце зафиксировали еще 300 случаев заражения.

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