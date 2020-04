Командующего морскими силами США отправили в отставку после вспышки коронавируса на авианосце

Отмечается, что помимо Модли увольнение постигло капитана корабля Бретта Крозьера.

В своем рапорте Модли указал, что уходит по собственному желанию в интересах Военно-морских сил и моряков. На его место, с одобрения президента Дональда Трампа, назначен Джеймс МакФерсон.

This morning I accepted Secretary Modly's resignation. With the approval of the President, I am appointing current Army Undersecretary Jim McPherson as acting Secretary of the Navy. pic.twitter.com/FvfgOwuXw4