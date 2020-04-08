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  • Командующего морскими силами США отправили в отставку после вспышки коронавируса на авианосце
08 апреля 2020, среда, 14:48 86
Америка 2020-04-08T14:53:06+03:00
Українські Новини
Командующего морскими силами США отправили в отставку после вспышки коронавируса на авианосце

Командующего морскими силами США отправили в отставку после вспышки коронавируса на авианосце

Елизавета Кесельман
США, Америка, ВМС, ВМС США, Коронавирус, Томас Модли
Глава ВМС Томас Модли. Фото: u-f.ru
Глава ВМС Томас Модли. Фото: u-f.ru

Главнокомандующий военно-морскими силами США Томас Модли подал в отставку после того, как с борта авианосца "Теодор Рузвельт" эвакуировали экипаж моряков из-за вспышки коронавируса на судне. Об этом сообщил министр обороны США Марк Эспер.

Отмечается, что помимо Модли увольнение постигло капитана корабля Бретта Крозьера.

В своем рапорте Модли указал, что уходит по собственному желанию в интересах Военно-морских сил и моряков. На его место, с одобрения президента Дональда Трампа, назначен Джеймс МакФерсон.

 

Как сообщали Українські Новини, про коронавирус на борту авианосца на острове Гуам (владение США в Тихом океане), стало известно 31 марта, когда на борту корабля 100 моряков заразились коронавирусом. Тогда капитан корабля написал письмо властям США с просьбой эвакуировать моряков, отметив, что страна находится не на войне, а моряки не должны погибать. 

Ранее в гавань Нью-Йорка прибыл плавучий корабль-госпиталь, оборудованный на 1000 коек и 12 операционных. 

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