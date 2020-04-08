Командующего морскими силами США отправили в отставку после вспышки коронавируса на авианосце

Главнокомандующий военно-морскими силами США Томас Модли подал в отставку после того, как с борта авианосца "Теодор Рузвельт" эвакуировали экипаж моряков из-за вспышки коронавируса на судне. Об этом сообщил министр обороны США Марк Эспер.

Отмечается, что помимо Модли увольнение постигло капитана корабля Бретта Крозьера.

В своем рапорте Модли указал, что уходит по собственному желанию в интересах Военно-морских сил и моряков. На его место, с одобрения президента Дональда Трампа, назначен Джеймс МакФерсон.

This morning I accepted Secretary Modly's resignation. With the approval of the President, I am appointing current Army Undersecretary Jim McPherson as acting Secretary of the Navy. pic.twitter.com/FvfgOwuXw4 — @EsperDoD (@EsperDoD) April 7, 2020

Как сообщали Українські Новини, про коронавирус на борту авианосца на острове Гуам (владение США в Тихом океане), стало известно 31 марта, когда на борту корабля 100 моряков заразились коронавирусом. Тогда капитан корабля написал письмо властям США с просьбой эвакуировать моряков, отметив, что страна находится не на войне, а моряки не должны погибать.

Ранее в гавань Нью-Йорка прибыл плавучий корабль-госпиталь, оборудованный на 1000 коек и 12 операционных.