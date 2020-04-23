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23 квітня 2020, четвер, 17:36 5
Америка 2020-04-23T17:45:01+03:00
Українські Новини
На понад 20 кораблях ВМС США зафіксовано коронавірус

На понад 20 кораблях ВМС США зафіксовано коронавірус

Елизавета Кесельман
ВМС США, Коронавірус, Коронавірус в США
Корабель.Фото: pixabay
Корабель.Фото: pixabay

Після того, як на авіаносці США "Теодор Рузвельт" зафіксували коронавірус, інфекцію виявили ще на 20 кораблях ВМС США. Про це передає CNN.

Американське командування не вказує, на яких саме кораблях були виявлені хворі і їх кількість.

Відомо лише, що Військово-морські сили є найбільш постраждалим від коронавірусу видом збройних сил США. На даний момент коронавірус підтверджено вже у 1298 моряків.

Всі ці кораблі в даний час знаходяться на базах. При цьому ні на одному з 90 американських військових кораблів, що знаходяться в морі, немає випадків зараження вірусом. В даний час у складі ВМС Сполучених Штатів налічується 297 військових кораблів.

Як повідомляли Українські Новини, 2 квітня, після настійного прохання капітана корабля "Теодор Рузвельт", почалася евакуація моряків, проте в неї потрапили не всі, а лише 2 тисячі (при екіпажі в 4 тисячі членів команди).

Після цього міністр оборони США Марк Еспер відправив у відставку головнокомандувача ВМС США Томаса Модлі.

9 квітня, на авіаносці зафіксували ще 300 випадків зараження.

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