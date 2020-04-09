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  • На борту авианосца "Теодор Рузвельт" зафиксировали 300 случаев заражения коронавирусом
09 апреля 2020, четверг, 17:00 579
Америка 2020-04-09T17:03:50+03:00
Українські Новини
На борту авианосца "Теодор Рузвельт" зафиксировали 300 случаев заражения коронавирусом

На борту авианосца "Теодор Рузвельт" зафиксировали 300 случаев заражения коронавирусом

Елизавета Кесельман
США, ВМС США, Авианосец, Коронавирус в США, Теодор Рузвельт
Корабль.Фото: pixabay
Корабль.Фото: pixabay

После того, как министр обороны США Марк Эспре отправил в отставку главнокомандующего военно-морскими силами США Томаса Модли из-за скандала на борту авианосца "Теодор Рузвельт", на судне 8 апреля зафиксировали 300 моряков с позитивным результатом на коронавирус. Об этом сообщает издание Military.com.

Как передает ведомство, по состоянию на среду, 8 апреля, 286 членов экипажа Рузвельта имеют COVID-19. Это составляет более половины 19 военно-морского флота, который является одним из самых лучших среди военных подразделений.

Отмечается также, что более 90% экипажа прошли тестирование. Всего на берег перевезено 2 329 моряков, из которых 1 700 - в гостинице.

Как сообщали Українські Новини, о вспышке коронавируса на борту авианосца, который остановился на острове Гуам (владение США в Тихом океане) стало известно 31 марта, когда на борту корабля 100 моряков заразились коронавирусом. Тогда капитан корабля написал письмо властям США с просьбой эвакуировать моряков, отметив, что страна находится не на войне, а моряки не должны погибать. 

Эвакуация моряков состоялась 2 апреля. Тогда Томас Модли заявил, что на берег сошло уже около 1000 человек, и через пару дней это число должно было возрасти как минимум до 2700.

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