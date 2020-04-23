подписаться на рассылку
26.85 27.25
29 29.6
˟
23 апреля 2020, четверг, 16:18 1772
Политика 2020-04-23T16:22:13+03:00
Українські Новини
Блогера Шария сняли с розыска в Украине

Блогера Шария сняли с розыска в Украине

Елизавета Драбкина
МВД, Розыск, Анатолий Шарий
Анатолий Шарий. Фото: facebook.com/anatolijsharij
Анатолий Шарий. Фото: facebook.com/anatolijsharij

Министерство внутренних дел сняло с розыска видеоблогера Анатолия Шария.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Национальной полиции, передают Українськi Новини.

"Постановление Соломенского суда города Киева о прекращении розыска Анатолия Шария поступило в Соломенское управление полиции", - сказано в нем.

Соответственно, сотрудники полиции прекратили его розыск, а информация о разыскиваемом была снята с сайта Министерства внутренних дел.

Как сообщали Українськi Новини, 10 апреля 2019 года Шевченковский районный суд Киева отказался инициировать экстрадицию, отменил розыск и заочный арест Шария и вернул его дело на дополнительное расследование в прокуратуру.

В ноябре Генеральная прокуратура подготовила ему подозрение.

Позже полиция Киева сообщила, что не отменяла розыск Шария и продолжает его розыск по подозрению в заведомо ложном сообщении о преступлении.

Он пропал из поля зрения правоохранителей в 2012 году. Шарий разыскивался по делу, которое открыто по ч. 2 ст. 383 (заведомо неправдивое сообщении о преступлении) Уголовного кодекса. Ему заочно избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Больше новостей о: МВД Розыск Анатолий Шарий

Пенсионный фонд начал выплачивать "коронавирусную тысячу"
Под Киевом вспыхнул лес. Задымление перекрывает солнце
Новости
Только 7% украинцев заразились коронавирусом за рубежом. Большинство — в Украине 17:10
В Китае выздоровели более 90% зараженных коронавирусом 16:59
Посольство США подтвердило, что в Украине сохраняются "возбудители болезней и опасные патогены" 16:57
В Раде предлагают разрешить составление протокола про админнарушение без присутствия нарушителя 16:55
Пенсионный фонд начал выплачивать "коронавирусную тысячу" 16:29
больше новостей
Рубль стремительно падает. Курс российской нацвалюты на 22 апреля 10:53
Кому в апреле пересчитают пенсии и сколько добавят 05:30
Всех учителей-пенсионеров переведут на работу по договору на 1 год 17:27
Шмыгаль рассказал, когда откроют границы в Украине 11:55
Экспресс-тесты на COVID-19 в Киеве есть в большинстве аптечных сетей: цена и где купить 18:25
больше новостей
Ярославский пригласил ведущих вирусологов в Харьков, где создает "антикоронавирусный" центр 20:38
Северную Корею вместо Ким Чен Ына может возглавить его младшая сестра, – СМИ 12:44
В НАПК заявили, что Зеленский может не декларировать расходы на поездку в Оман 10:11
Гендиректор аэропорта "Борисполь" купил холодильник за 150 тыс. гривен в марте 13:50
Аваков после проигрыша всех возможных судов по "раздаче оружия" решил вообще "засекретить" эту тему 07:15 Документ
больше новостей
"Нефтегаз" снизил на май цены на газ для бизнеса
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok