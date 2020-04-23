Блогера Шария сняли с розыска в Украине

Министерство внутренних дел сняло с розыска видеоблогера Анатолия Шария.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Национальной полиции, передают Українськi Новини.

"Постановление Соломенского суда города Киева о прекращении розыска Анатолия Шария поступило в Соломенское управление полиции", - сказано в нем.

Соответственно, сотрудники полиции прекратили его розыск, а информация о разыскиваемом была снята с сайта Министерства внутренних дел.

Как сообщали Українськi Новини, 10 апреля 2019 года Шевченковский районный суд Киева отказался инициировать экстрадицию, отменил розыск и заочный арест Шария и вернул его дело на дополнительное расследование в прокуратуру.

В ноябре Генеральная прокуратура подготовила ему подозрение.

Позже полиция Киева сообщила, что не отменяла розыск Шария и продолжает его розыск по подозрению в заведомо ложном сообщении о преступлении.

Он пропал из поля зрения правоохранителей в 2012 году. Шарий разыскивался по делу, которое открыто по ч. 2 ст. 383 (заведомо неправдивое сообщении о преступлении) Уголовного кодекса. Ему заочно избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.