ГПУ подготовила подозрение Шарию

Генпрокуратура подготовила подозрение Анатолию Шарию. Об этом он сообщил в эфире канала 112 Украина, информирует портал sharij.net.

Подозрение выписано по делу, в рамках которого Шарий находился в розыске в Украине с 2011 года. Весной этого года суд постановил отправить дело на дорасследование и снять Шария с розыска.

Дорасследование провела полиция. Она опросила свидетелей, показания которых опровергли изначальные обвинения в адрес Шария. Потерпевший по делу заявил об отсутствии претензий к Шарию и попросил больше его не беспокоить.

После этого, по информации Шария, генпрокурор Руслан Рябошапка поручил заняться этим делом прокурору Киева.

"И это дело не реанимируют, нет! Выписывают новое подозрение. В деле есть свидетельские показания, которые говорят, что не произошло ничего. Не было нанесено урона, не был нарушен общественный порядок. Следствие по этому делу проведено, но прокуратура объявляет мне новое подозрение по той же самой статье, по тому же самому делу, в котором нет ничего", - рассказал Шарий.

Также он сообщил, что в конце сентября контрразведка СБУ внесла в свою базу главреда Шарий.нет Ольгу Шарий. В случае, если она прилетит в Украину, ее обязаны задержать и допросить в СБУ.