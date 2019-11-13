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13 ноября 2019, среда, 13:26 78
Силовые структуры 2019-11-13T13:26:54+02:00
Українські Новини
Видеоблогера Шария разыскивают по подозрению в заведомо ложном сообщении о преступлении

Видеоблогера Шария разыскивают по подозрению в заведомо ложном сообщении о преступлении

Розыск, видеоблогер, Нацполиция, Анатолий Шарий
Анатолий Шарий. Фото: facebook.com/anatolijsharij
Анатолий Шарий. Фото: facebook.com/anatolijsharij

Полиция Киева не отменяла розыск видеоблогера Анатолия Шария и продолжает его розыск по подозрению в заведомо ложном сообщении о преступлении.

Об этом свидетельствуют данные в базе Министерства внутренних дел среди лиц, которые скрываются от органов власти, передают Українськi Новини.

Шария разыскивает Соломенское управление полиции. Он пропал из поля зрения правоохранителей в 2012 году. Шарий разыскивается по делу, которое открыто по ч. 2 ст. 383 (заведомо неправдивое сообщении о преступлении) Уголовного кодекса.  Ему заочно избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Как сообщали Українськi Новини, 10 апреля Шевченковский районный суд Киева отказался инициировать экстрадицию, отменил розыск и заочный арест Шария и вернул его дело на дополнительное расследование в прокуратуру. Тем временем, ГПУ подготовила подозрение Шарию

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