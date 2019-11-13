Видеоблогера Шария разыскивают по подозрению в заведомо ложном сообщении о преступлении

Полиция Киева не отменяла розыск видеоблогера Анатолия Шария и продолжает его розыск по подозрению в заведомо ложном сообщении о преступлении.

Об этом свидетельствуют данные в базе Министерства внутренних дел среди лиц, которые скрываются от органов власти, передают Українськi Новини.

Шария разыскивает Соломенское управление полиции. Он пропал из поля зрения правоохранителей в 2012 году. Шарий разыскивается по делу, которое открыто по ч. 2 ст. 383 (заведомо неправдивое сообщении о преступлении) Уголовного кодекса. Ему заочно избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Как сообщали Українськi Новини, 10 апреля Шевченковский районный суд Киева отказался инициировать экстрадицию, отменил розыск и заочный арест Шария и вернул его дело на дополнительное расследование в прокуратуру. Тем временем, ГПУ подготовила подозрение Шарию