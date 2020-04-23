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23 апреля 2020, четверг, 15:10 274
Экономика 2020-04-23T15:15:15+03:00
Українські Новини
"Нефтегаз" снизил на май цены на газ для бизнеса

"Нефтегаз" снизил на май цены на газ для бизнеса

Ярина Вацяк
Нефтега, цены на газ, Снижение цены на газ
Газ Фото: kievvlast.com.ua
Газ Фото: kievvlast.com.ua

Национальная акционерная компания "Нефтегаз Украины" снизила на май цены на природный газ для промышленных потребителей и учреждений, финансируемых из государственного бюджета, на 14,8-15,9% до 4 105,2-4 714,8 гривен/тыс. куб. м (все цены указаны с НДС) в зависимости от условий потребления и оплаты в то время, как снизила цену на газ для населения почти на 15% на апрель.

Об этом говорится в прейскуранте "Нефтегаза", передают Українськi Новини.

Цена на газ "Нефтегаза" для промышленных потребителей, потребляющих от 50 тыс. куб. м в месяц, при условии отсутствия задолженности за газ и на условиях предоплаты установлена на уровне 4 105,2 гривен/тыс. куб. м, на условиях оплаты по факту поставки - 4 714,8 гривен/тыс. куб. м.

При этом для промышленных потребителей, потребляющих до 50 куб. м в месяц включительно, цена составит 4 714,8 гривен/тыс. куб. м.

Как сообщали Українськi Новини, на время карантина запретили отключать электричество и газ на стратегически важных объектах.

Также "Нефтегаз Украины" повысил на апрель цены на природный газ для промышленных потребителей и учреждений, финансируемых из государственного бюджета, на 0,2-2,2% до 4 882,8-5 536,8 гривен/тыс. куб. м (все цены указаны с НДС) в зависимости от условий потребления и оплаты.

Тем временем,  промпроизводство в Украине продолжает сокращаться.

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