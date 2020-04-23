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23 квітня 2020, четвер, 11:20 11
Суспільство 2020-04-23T12:15:02+03:00
Українські Новини
Масове зараження COVID-19 в гуртожитку в Вишневому: інфіковані вже майже 80 осіб

Масове зараження COVID-19 в гуртожитку в Вишневому: інфіковані вже майже 80 осіб

Анна Рудык
Коронавірус, коронавірус в Україні, Коронавірус в Київській області, Коронавірус в Вишневому
Коронавірус. Фото: pixabay.com
Коронавірус. Фото: pixabay.com

Кількість хворих на коронавірус в приватному гуртожитку у Вишневому (Києво-Святошинський район Київської області станом на ранок четверга, 23 квітня, збільшилася на 29 осіб до 78, серед захворілих 16 дітей віком до 17 років.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Київської обласної державної адміністрації, передають Українські Новини.

"Підтверджені випадки коронавирусной хвороби (COVID-19) - 78. З них діти до 17 років - 16", - говориться в ньому.

Серед хворих 2 працівників гуртожитку.

Наголошується, державною установою "Київський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров'я перевірено 224 зразків біологічного матеріалу методом полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР).

У медичні заклади госпіталізовано 3 осіб, решта перебувають вдома в режимі самоізоляції.

Повідомляється, що також було протестовано 4 поліцейських і 1 медсестру, результати - негативні.

Як повідомляли Українські Новини, у самому Києві вже майже 1000 осіб заразилися COVID-19.

Тим часом, за даними ЦОЗ, станом на 9:00 23 квітня в Україні 7170 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 187 летальних, 504 пацієнта одужали. За добу зафіксовано 578 нових випадків.

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