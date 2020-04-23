подписаться на рассылку
26.85 27.25
29 29.6
˟
23 апреля 2020, четверг, 11:14 131
Общество 2020-04-23T11:15:01+03:00
Українські Новини
В Минздраве рассказали, почему в Украине резко увеличилось количество новых случаев коронавируса

В Минздраве рассказали, почему в Украине резко увеличилось количество новых случаев коронавируса

Елена Новикова
Пасха, Коронавирус, религиозные праздники, коронавирус в Украине, Пасха-2020, Распространение коронавируса
Коронавирус. Фото: pixabay.com
Коронавирус. Фото: pixabay.com

Министерство здравоохранения связывает увеличение количества новых случаев коронавируса, который в Украине зафиксировали уже у 7 170 человек, с нарушением карантина во время религиозных праздников.

Об этом в ходе брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передают Українськi Новини.

"Мы считаем, что это стало последствием, в том числе, нарушения карантина во время Вербной недели и непосредственно на Пасху", - сказал он.

В частности, за 22 апреля было обнаружено 578 новых случаев коронавирусной инфекции, тогда как 21 апреля таких случаев было 467.

Данные за 22 апреля Степанов назвал новым антирекордом по количеству выявленных случаев заболевания.

Как сообщали Українськi Новини, Министерство здравоохранения рекомендует органам местного самоуправления закрыть кладбища для посещения в поминальные дни.

Национальная полиция открыла 5 уголовных производств и выписала 5 административных протоколов за нарушения Украинской православной церковью (в каноническом единстве с Московским патриархатом) карантинных ограничений на Пасху.

Больше новостей о: Пасха Коронавирус религиозные праздники коронавирус в Украине Пасха-2020 Распространение коронавируса

В Украине за сутки почти 600 новых инфицированных ...
Продление карантина в Украине: до его окончания ос...
УПЦ МП не будет наказывать своих священников за на...
На священников, которые собрали верующих на службу...
В Украине за сутки почти 600 новых инфицированных коронавирусом. Всего 7,1 тыс. зараженных
"Нефтегаз" снизил цену на газ для населения почти на 15% на апрель
Новости
Массовое заражение COVID-19 в общежитии в Вишневом: инфицированы уже почти 80 человек 11:20
В Минздраве не могут ввести электронный больничный для переболевших коронавирусом из-за эпидемии коронавируса 11:15
В Минздраве рассказали, почему в Украине резко увеличилось количество новых случаев коронавируса 11:14
Рубль продолжает падать. Курс российской нацвалюты на 23 апреля 10:55
В ОБСЕ предлагают пропускать гражданских лиц через КПВВ во время карантина 10:55
больше новостей
"Укрзализныця" рассматривает возможность введения 4-дневной рабочей недели 16:22
Рубль стремительно падает. Курс российской нацвалюты на 22 апреля 10:53
Кабмин почти вдвое увеличил квоту иммиграции в Украину в этом году 16:18
Всех учителей-пенсионеров переведут на работу по договору на 1 год 17:27
Экспресс-тесты на COVID-19 в Киеве есть в большинстве аптечных сетей: цена и где купить 18:25
больше новостей
"Укрзализныця" рассматривает возможность введения 4-дневной рабочей недели 16:22
Ярославский пригласил ведущих вирусологов в Харьков, где создает "антикоронавирусный" центр 20:38
Северную Корею вместо Ким Чен Ына может возглавить его младшая сестра, – СМИ 12:44
Гендиректор аэропорта "Борисполь" купил холодильник за 150 тыс. гривен в марте 13:50
Аваков после проигрыша всех возможных судов по "раздаче оружия" решил вообще "засекретить" эту тему 07:15 Документ
больше новостей
Продление карантина в Украине: до его окончания осталось 18 дней
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok