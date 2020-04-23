В Минздраве рассказали, почему в Украине резко увеличилось количество новых случаев коронавируса

Министерство здравоохранения связывает увеличение количества новых случаев коронавируса, который в Украине зафиксировали уже у 7 170 человек, с нарушением карантина во время религиозных праздников.

Об этом в ходе брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передают Українськi Новини.

"Мы считаем, что это стало последствием, в том числе, нарушения карантина во время Вербной недели и непосредственно на Пасху", - сказал он.

В частности, за 22 апреля было обнаружено 578 новых случаев коронавирусной инфекции, тогда как 21 апреля таких случаев было 467.

Данные за 22 апреля Степанов назвал новым антирекордом по количеству выявленных случаев заболевания.

Как сообщали Українськi Новини, Министерство здравоохранения рекомендует органам местного самоуправления закрыть кладбища для посещения в поминальные дни.

Национальная полиция открыла 5 уголовных производств и выписала 5 административных протоколов за нарушения Украинской православной церковью (в каноническом единстве с Московским патриархатом) карантинных ограничений на Пасху.