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23 апреля 2020, четверг, 06:40 1196
Финансы 2020-04-23T06:40:01+03:00
Українські Новини
Бывший глава "Укрзализнци" Марчек задекларировал в апреле зарплату больше, чем у Трампа

Бывший глава "Укрзализнци" Марчек задекларировал в апреле зарплату больше, чем у Трампа

Кира Молчанова
Зарплата, Укразализныця, Зарплата чиновников, Желько Марчек
Желько Марчек. Скрин: youtube.com/Радио Голос Столицы
Желько Марчек. Скрин: youtube.com/Радио Голос Столицы

Бывший временно исполняющий обязанности председателя правления акционерного общества "Укрзализныця" Желько Марчек задекларировал 1,31 млн гривен заработной платы в апреле, что, больше, чем он задекларировал в прошлом месяце.

Об этом свидетельствуют данные в Едином реестре деклараций лиц, уполномоченных на исполнение функций государства, передают Українськi Новини.

6 апреля Марчек получил 257 947 гривен зарплаты по основному месту работы - АО "Укрзализныця".

Также за 17 апреля он задекларировал 1 053 295 гривен зарплаты в "Укрзализныце".

20 марта он внес доплату по зарплате в 191,8 тыс. гривен.

Как сообщали Українськi Новини, ранее Кабинет Министров назначил на должность временно исполняющего обязанности председателя правления акционерного общества "Укрзализныця" Ивана Юрика вместо Желько Марчека, поскольку он не оправдал доверия.

В феврале Кабинет Министров назначил Марчека временно исполняющим обязанности предправления "Укрзализныци".

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