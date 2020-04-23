Бывший глава "Укрзализнци" Марчек задекларировал в апреле зарплату больше, чем у Трампа

Бывший временно исполняющий обязанности председателя правления акционерного общества "Укрзализныця" Желько Марчек задекларировал 1,31 млн гривен заработной платы в апреле, что, больше, чем он задекларировал в прошлом месяце.

Об этом свидетельствуют данные в Едином реестре деклараций лиц, уполномоченных на исполнение функций государства, передают Українськi Новини.

6 апреля Марчек получил 257 947 гривен зарплаты по основному месту работы - АО "Укрзализныця".

Также за 17 апреля он задекларировал 1 053 295 гривен зарплаты в "Укрзализныце".

20 марта он внес доплату по зарплате в 191,8 тыс. гривен.

Как сообщали Українськi Новини, ранее Кабинет Министров назначил на должность временно исполняющего обязанности председателя правления акционерного общества "Укрзализныця" Ивана Юрика вместо Желько Марчека, поскольку он не оправдал доверия.

В феврале Кабинет Министров назначил Марчека временно исполняющим обязанности предправления "Укрзализныци".