Колишній глава "Укрзалізнці" Марчек задекларував у квітні зарплату більше, ніж у Трампа

Колишній тимчасово виконуючий обов'язки голови правління акціонерного товариства "Укрзалізниця" Желько Марчек задекларував 1,31 млн гривень заробітної плати у квітні, що більше, ніж він задекларував у минулому місяці.

Про це свідчать дані в Єдиному реєстрі декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави, передають Українські Новини.

6 квітня Марчек отримав 257 947 гривень зарплати за основним місцем роботи - АТ "Укрзалізниця".

Також за 17 квітня він задекларував 1 053 295 гривень зарплати в "Укрзалізниці".

20 березня він вніс доплату по зарплаті в 191,8 тис. гривень.

Як повідомляли Українські Новини, раніше Кабінет Міністрів призначив на посаду тимчасово виконуючого обов'язки голови правління акціонерного товариства "Укрзалізниця" Івана Юрика замість Желько Марчека, оскільки він не виправдав довіри.

У лютому Кабінет Міністрів призначив Марчека тимчасово виконуючим обов'язки голови правління "Укрзалізниці".