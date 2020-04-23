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23 квітня 2020, четвер, 06:40 12
Фінанси 2020-04-23T08:00:01+03:00
Українські Новини
Колишній глава "Укрзалізнці" Марчек задекларував у квітні зарплату більше, ніж у Трампа

Колишній глава "Укрзалізнці" Марчек задекларував у квітні зарплату більше, ніж у Трампа

Кира Молчанова
Укрзалізниця, Зарплатня, Желько Марчек
Желько Марчек. Скрін: youtube.com/Радио Голос Столиці
Желько Марчек. Скрін: youtube.com/Радио Голос Столиці

Колишній тимчасово виконуючий обов'язки голови правління акціонерного товариства "Укрзалізниця" Желько Марчек задекларував 1,31 млн гривень заробітної плати у квітні, що більше, ніж він задекларував у минулому місяці.

Про це свідчать дані в Єдиному реєстрі декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави, передають Українські Новини.

6 квітня Марчек отримав 257 947 гривень зарплати за основним місцем роботи - АТ "Укрзалізниця".

Також за 17 квітня він задекларував 1 053 295 гривень зарплати в "Укрзалізниці".

20 березня він вніс доплату по зарплаті в 191,8 тис. гривень.

Як повідомляли Українські Новини, раніше Кабінет Міністрів призначив на посаду тимчасово виконуючого обов'язки голови правління акціонерного товариства "Укрзалізниця" Івана Юрика замість Желько Марчека, оскільки він не виправдав довіри.

У лютому Кабінет Міністрів призначив Марчека тимчасово виконуючим обов'язки голови правління "Укрзалізниці".

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