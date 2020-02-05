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05 февраля 2020, среда, 14:25 385
Транспорт 2020-02-05T14:25:31+02:00
Українські Новини
Кравцова заменит член правления "Укрзализныци": он уже получает 400 тыс. гривен зарплаты

Кравцова заменит член правления "Укрзализныци": он уже получает 400 тыс. гривен зарплаты

Елена Литвин
Укрзализныця, Евгений Кравцов, Желько Марчек, Председатель правления
Желько Марчек. Скрин: youtube.com/Радио Голос Столицы
Желько Марчек. Скрин: youtube.com/Радио Голос Столицы

Кабинет Министров назначил временно исполняющим обязанности председателя правления акционерного общества "Укрзализныця" Желька Марчека, вместо уволенного Евгения Кравцова.

Об этом говорится в распоряжении правительства № 64-р от 5 февраля, передают Українськi Новини.

Согласно ему, Кабмин временно возложил, до назначения в установленном порядке предправления АО "Укрзализныця", исполнение обязанностей предправления указанного общества на члена правления Марчека.

Согласно информации на сайте АО, он был назначен членом правления 24 июня 2016 года.

В 2014-2015 годах Марчек был независимым членом наблюдательного совета компании "Укрросметалл".

За январь 2020 года Марчек задекларировал 396 025 гривен заработной платы по основному месту работы - "Укрзализныця".

Как сообщали Українськi Новини, Государственное бюро расследований (ГБР) открыло дело на Кравцова и председателя наблюдательного совета "Укрзализныци" Шевки Аджунера в связи со злоупотреблениями во время отдыха. 

Тем временем, руководитель "Укрзализныци" Евгений Кравцов получал зарплату 812 тыс. гривен в месяц.

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