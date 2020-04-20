В России цена на нефть марки Urals упала ниже 0 долларов

В то время, как нефть марки WTI в США в понедельник упал ниже $0 за баррель, в России расчетная цена нефти марки Urals, которой торгуют российские компании, составила -$2 за баррель, что на 112,7% меньше вчерашней последней цены $15,75

Об этом свидетельствуют данные сервиса Refinitiv, пишет РБК.

В понедельник, 20 апреля, стоимость ближайшего фьючерса на нефть марки WTI в моменте достигала -$40 за баррель. После того, как стоимость американской нефти впервые в истории стала отрицательной, цены на остальные сорта также снизились.

По мере приближения даты экспирации майских фьючерсов на нефть марки WTI, которая состоится 21 апреля, котировки американской нефти рухнули на фоне активных продаж участников, рассказали эксперты "БКС Брокер". Продавцы были вынуждены продавать нефть в убыток, рассчитывая на восстановление цен в ближайшие месяцы. Следующий контракт WTI с поставкой в июне закрылся около уровня $21 за баррель. Это свидетельствует о позитивном взгляде участников рынка, которые ожидают восстановления сырьевых цен через несколько месяцев, сообщили эксперты.

Сделка ОПЕК+ начнет действовать только в мае, поэтому участники торгов не учитывают этот фактор в цене ближайших нефтяных контрактов. В начале апреля 23 крупнейших производителя сырья договорились добровольно ограничить производство сырья на 9,7 млн баррелей в сутки на май и июнь с целью стабилизации нефтяного рынка. С июля по декабрь 2020 года сокращение составит 7,7 млн баррелей в день, а с января 2021 по апрель 2022 года — 5,7 млн баррелей в сутки. Помимо стран ОПЕК+ еще 10 стран-производителей сырья сообщили о готовности участвовать в балансировке рынка.

Как сообщали Українські Новини, Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) заявил о возможности снижения цен на бензин А-95 на 3-5 гривен/литр.

Ранее средние цены на топливо на АЗС Украины понизились.