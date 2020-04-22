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22 апреля 2020, среда, 10:11 512
Экономика 2020-04-22T12:00:03+03:00
Українські Новини
Мировые цены на нефть снижаются

Мировые цены на нефть снижаются

Ярина Вацяк
нефть Brent, мировые цены на нефть, цены на нефть, нефть WTI
Нефть. Фото: pixabay.com
Нефть. Фото: pixabay.com

После того, как стоимость нефти WTI ушла в минус, баррель июньской нефти WTI торговался по $11,20 (-3,20%). Предыдущие торги завершились на уровне $19,33 и $20,43 соответственно. Стоимость барреля июньской нефти Brent 22 апреля к 8:35 по Киеву составила $16,61 (-14,07%).

Цены на нефть снижаются на фоне опасений перепроизводства и затягивания процесса восстановления промышленности. Дополнительное давление на фьючерсы оказал рост коммерческих запасов нефти в США, пишет Enkorr.

В ходе предыдущей сессии быстрый контракт на Brent торговался с самым большим дисконтом к следующему месяцу с 2008 года, в то время как торговля июньским контрактом WTI была трижды приостановлена для стабилизации цен.

Министры ОПЕК+ провели 21 апреля экстренную телефонную конференцию, чтобы обсудить крах рынка. Хотя коалиция не объявляла о новых мерах, выходящих за рамки сокращения производства на 9,7 млн барр./сут. (б/с), некоторые производители во главе с Саудовской Аравией рассматривают возможность сокращения добычи до 1 мая — даты официального начала реализации сделки ОПЕК+.

Президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация работает над планом предоставления финансовой помощи нефтяной отрасли, чтобы предотвратить потерю рабочих мест. Но отрасль продолжает борьбу с избытком предложения, поскольку пандемия COVID-19 и дальше сокращает спрос на топливо.

Американский институт нефти (API) объявил об увеличении коммерческих запасов нефти в США по итогам прошлой недели на 13,226 млн барр.

Нефть — это "опасный рынок для торговли прямо сейчас", предупредил в интервью Bloomberg Пьер Андуран, основатель компании Andurand Capital Management LLP. Чтобы цены начали восстановление, рынок нуждается в том, чтобы добыча немедленно сократилась, добавил он.

Как сообщали Українські Новини, в России цена на нефть марки Urals также упала ниже 0 долларов.

Ранее Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) заявил о возможности снижения цен на бензин А-95 на 3-5 гривен/литр.

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