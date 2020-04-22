Ціни на бензин в Україні можуть впасти до 16 гривень за літр, а на дизпаливо — до 14 гривень

На тлі того, що світові ціни на нафту впали практично до нульової позначки, "Консалтингова група "А-95" допустила зниження роздрібних цін на бензин до 16 гривень\/літр, на дизельне паливо до 14 гривень\/літр. Про це пише директор "Консалтингової групи "А-95" Сергій Куюн на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини. "Ми закуповуємо не нафту, нафтопродукти і сьогоднішній обвал котирувань на них у Європі - ось це вже цікаво. Бензин і дизпаливо втратили за день майже 30%. Наприклад, бензин 95 в Північно-Західній Європі тепер коштує 119 доларів\/тонна, а дизель — 159 доларів\/тонна. Знаєте, скільки це в гривнях? 2,5 гривні\/літр бензину і 3,5 гривень\/літр на дизпаливо", — написав він. Куюн зазначив, що зараз щодня фіксується зниження цін на бензин в роздрібних мережах. Він підкреслив, що станом на 22 квітня мінімальна вартість бензину марки А-92 становить менше 19 гривень\/літр, А-95 менше 19,5 гривень літр і дизпалива менше 18 гривень\/літр. "Акциз на бензин сьогодні становить 6,3 гривень\/літр або в 2,5 рази вище, ніж вартість самого палива. Ще 1,75 гривень\/літр складе ПДВ (нараховується на суму акцизу та вартості палива). Акциз на дизпаливо становить 4,1 гривень, сумарний ПДВ — 1,50 гривень\/літр. Якщо така ціна закріпиться на місяць, вартість А-95 на колонці може впасти до 16 гривень\/літр, дизпаливо — 14 гривень\/літр", - підсумував Куюн. Як повідомляли Українські Новини, оператор нафтотранспортної системи компанія "Укртранснафта" заявляє, що технічні можливості нафтотранспортної системи України не передбачають можливість зберігання нафти. На вихідних вартість нафти WTI пішла в мінус. Також в Росії ціна на нафту марки Urals також впала нижче 0 доларів.