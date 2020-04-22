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  • В Украине нет технические возможности хранения нефти, - "Укртранснефть"
22 апреля 2020, среда, 11:04 936
Экономика 2020-04-22T11:06:32+03:00
Українські Новини
В Украине нет технические возможности хранения нефти, - "Укртранснефть"

В Украине нет технические возможности хранения нефти, - "Укртранснефть"

Ярина Вацяк
Нефть, Укртранснефть, мировые цены на нефть
"Укртранснефть" Фото: fаcebook.com/ukrtransnafta

В то время, как мировые цены на нефть резко обвалились, оператор нефтетранспортной системы компания "Укртранснефть" заявляет, что технические возможности нефтетранспортной системы Украины не предусматривают возможность хранения нефти.

Об этом Українським Новинам сообщила пресс-служба компании.

"Имеющиеся технические возможности нефтетранспортной системы Украины не предусматривают возможность хранения нефти. Все оборудование нефтетранспортной системы было спроектировано и построено исходя из ее основного производственного задания - обеспечивать надежную, бесперебойную и безопасную транспортировку нефти", - сообщила компания.

Также "Укртранснефть" отметила, что компания подготовила проект, который предусматривает расширение резервуарного парка морского нефтяного терминала "Южный" для хранения запасов нефти.

Кроме того, "Укртранснефть" подчеркнула, что хранение нефти для иностранных компаний на территории Украины законодательно не урегулировано и согласно действующему законодательству пребывание нефти импортного происхождения на территории Украины возможно только в двух режимах: импорт и транзит.

Как сообщали Українські Новини, стоимость нефти WTI ушла в минус.

Также в России цена на нефть марки Urals также упала ниже 0 долларов.

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