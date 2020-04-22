НАПК проверяет сведения о возможном конфликте интересов у Порошенко

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) проверяет сведения о возможном конфликте интересов у бывшего Президента Петра Порошенко в то время, как САП вернула в ГБР дело о злоупотреблениях Порошенко.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы НАПК, передают Українськi Новини.

Согласно ему, в рамках этого мониторинга в настоящее время продолжается проверка информации, которую предоставил истец по делу, информация о которой сегодня была распространена Окружным административным судом Киева.

12 марта 2020 года НАПК получило от истца сообщение о коррупционном правонарушении.

В этом сообщении истец делает предположение относительно возможного совершения Порошенко правонарушений относительно осуществления фиктивной продажи ЗАО "Завод "Кузница на Рыбальском".

Истец утверждает, что фиктивная продажа могла позволить Порошенко получать неправомерную выгоду по закупкам в сфере обороны, поскольку находясь на посту Президента, он осуществлял полномочия Главнокомандующего вооруженных сил.

"Поскольку указанная информация не была подкреплена конкретными фактами или документальными свидетельствами, в ответе на сообщение истца НАПК разъяснило, что представленных им данных недостаточно для совершения действий со стороны агентства", - добавлено в сообщении.

Отмечается, что в то же время агентством учтено предоставленную истцом информацию при осуществлении мониторинга по вопросам соблюдения Порошенко требований законодательства по предотвращению и урегулированию конфликта интересов.

Указано, что в рамках мониторинга осуществляется проверка указанных в уведомлении сведений на подлинность.

Как сообщали Українськi Новини, НАБУ отказалось назвать количество расследуемых дел по Порошенко.

Ранее ГБР допросило Порошенко о назначении Гройсмана премьером.