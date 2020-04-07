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07 апреля 2020, вторник, 13:21 2991
Силовые структуры 2020-04-07T13:22:53+03:00
Українські Новини
САП вернула в ГБР дело о злоупотреблениях Порошенко

САП вернула в ГБР дело о злоупотреблениях Порошенко

Валерия Драгомирова
Злоупотребления, САП, ГБР, Порошенко Петр
Порошенко. Фото: Facebook/Порошенко
Порошенко. Фото: Facebook/Порошенко

Специализированная антикоррупционная прокуратура передала в Госбюро расследований дело о злоупотреблениях бывшего Президента Петра Порошенко, которое ранее было передано в Национальное антикоррупционное бюро Офисом генпрокурора.

Об этом Українським Новинам сообщил источник в САП.

"Вернули в ГБР 24 марта", - сказал он.

По его словам, дело передали в ГБР, так как оно неподследственно органам САП и НАБУ.

Ранее в Офис генпрокурора поступил проект подозрения в отношении Порошенко относительно назначения членов Высшего совета правосудия и Сергея Семочко в Службу внешней разведки.

ГБР инкриминировало Порошенко узурпацию власти и злоупотребление властью.
Это дело было передано в бюро.

Как сообщали Українськi Новини, генеральный прокурор Ирина Венедиктова не получала от Государственного бюро расследований проект подозрения бывшему Президенту Петру Порошенко.

Ранее ГБР допросило Порошенко о назначении Гройсмана премьером. 

Тем временем НАБУ закрыло дело против Порошенко о растрате средств офшором путем спецконфискации $1,5 млрд Януковича. 

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