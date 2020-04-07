САП вернула в ГБР дело о злоупотреблениях Порошенко

Специализированная антикоррупционная прокуратура передала в Госбюро расследований дело о злоупотреблениях бывшего Президента Петра Порошенко, которое ранее было передано в Национальное антикоррупционное бюро Офисом генпрокурора.

Об этом Українським Новинам сообщил источник в САП.



"Вернули в ГБР 24 марта", - сказал он.



По его словам, дело передали в ГБР, так как оно неподследственно органам САП и НАБУ.



Ранее в Офис генпрокурора поступил проект подозрения в отношении Порошенко относительно назначения членов Высшего совета правосудия и Сергея Семочко в Службу внешней разведки.



ГБР инкриминировало Порошенко узурпацию власти и злоупотребление властью.

Это дело было передано в бюро.



Как сообщали Українськi Новини, генеральный прокурор Ирина Венедиктова не получала от Государственного бюро расследований проект подозрения бывшему Президенту Петру Порошенко.



Ранее ГБР допросило Порошенко о назначении Гройсмана премьером.



Тем временем НАБУ закрыло дело против Порошенко о растрате средств офшором путем спецконфискации $1,5 млрд Януковича.