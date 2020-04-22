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22 квітня 2020, середа, 16:52 15
Судова влада 2020-04-22T18:30:03+03:00
Українські Новини
НАЗК перевіряє відомості про можливий конфлікт інтересів у Порошенка

НАЗК перевіряє відомості про можливий конфлікт інтересів у Порошенка

Ярина Вацяк
НАЗК, Конфлікт інтересів, Петро Порошенко
Порошенко Петро Фото: АПУ
Порошенко Петро Фото: АПУ

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) перевіряє відомості про можливий конфлікт інтересів у колишнього Президента Петра Порошенка в той час, як САП повернула в ДБР справу про зловживання Порошенком.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби НАПК, передають Українські Новини.

Згідно з ним, в рамках цього моніторингу на сьогодні триває перевірка інформації, яку надав позивач у справі, інформація про яку сьогодні була поширена Окружним адміністративним судом Києва.

12 березня 2020 року НАЗК отримало від позивача повідомлення про корупційне правопорушення.

В цьому повідомленні позивач робить припущення щодо можливого вчинення Порошенком правопорушень щодо здійснення фіктивного продажу ЗАТ "Завод "Кузня на Рибальському".

Позивач стверджує, що фіктивний продаж міг дозволити Порошенку одержувати неправомірну вигоду на закупівлях у сфері оборони, оскільки перебуваючи на посаді Президента, він здійснював повноваження Головнокомандувача збройних сил.

"Оскільки зазначена інформація не була підкріплена конкретними фактами або документальними свідченнями, у відповіді на повідомлення позивача НАЗК роз'яснило, що в поданих ним даних недостатньо для вчинення дій з боку агентства", - додано в повідомленні.

Наголошується, що в той же час агентством враховано надану позивачем інформацію при здійсненні моніторингу з питань дотримання Порошенком вимог законодавства щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів.

Зазначено, що в рамках моніторингу здійснюється перевірка зазначених у повідомленні відомостей на справжність.

Як повідомляли Українські Новини, НАБУ відмовився назвати кількість розслідуваних справ щодо Порошенка.

Раніше ДБР допитало Порошенко про призначення Гройсмана прем'єром.

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