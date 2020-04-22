Второй транш помощи ЕС Украина получит после выполнения ряда условий

После утверждения Европейским Союзом предложения Европейской комиссии о предоставлении Украине 1,2 млрд евро на борьбу с коронавирусом, первый транш будет выделен в кратчайшие сроки без каких-либо условий, а второй - до июля 2021 года после согласования условий.

Об этом говорится в сообщении на сайте Президента Владимира Зеленского, передают Українськi Новини.

"Европейская комиссия объявила о решении предоставить Украине 1 миллиард 200 миллионов евро поддержки во время пандемии COVID-19. Предложение Еврокомиссии в дальнейшем должны одобрить Европейский парламент и Совет ЕС", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Еврокомиссия рассчитывает на быстрое одобрение, учитывая актуальность проблемы.

"Как только это произойдет, первый транш может быть выделен как можно быстрее без дополнительных условий. Второй транш может быть предоставлен после выполнения согласованного с ЕС перечня индикаторов уже в четвертом квартале 2020-го или первой половине 2021 года", - сказано в нем.

При этом отмечается, что как и в случае с обычной макрофинансовой помощью ЕС, транши будут зависеть также от удовлетворительного прогресса в выполнении программы Международного валютного фонда и использования средств фонда.

Офис подчеркивает, что эта финансовая поддержка поможет освободить дополнительные ресурсы для защиты граждан и смягчения негативных последствий пандемии, а также поможет гарантировать макроэкономическую стабильность Украины.

"Это беспрецедентная по объему макрофинансовая помощь. Решение ЕС - это не только проявление солидарности в трудные времена. Это свидетельство, что Украина не ошиблась, сделав европейский выбор. Ведь настоящие друзья познаются в беде", - прокомментировал Зеленский предложение Еврокомиссии.

Ранее в апреле Еврокомиссия приняла решение о выделении Украине 190 млн евро на поддержку системы здравоохранения, экономики, малого и среднего бизнеса, защиты уязвимых категорий населения.

Помимо этого ЕС выделил 13 млн евро на гуманитарные нужды на Донбассе.

В целом Евросоюз выделяет около 3 млрд евро десяти странам-соседям на борьбу с коронавирусом, из которых больше всего получат Украина - 1,2 млрд евро и Тунис - 600 млн евро.

Как сообщали Українськi Новини, США выделили Украине 9,1 млн долларов на борьбу с коронавирусом.

Советник президента Владимира Зеленского по вопросам экономики Олег Устенко заявил, что мероприятия по стимулированию экономики будут внедрять после пика заболеваемости коронавирусом, а эксперты прогнозируют падение зарплат, рост цен и доллара.

Тем временем, МВФ спрогнозировал спад не только украинской, но и мировой экономики в 2020 году на 3%.