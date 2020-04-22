Для борьбы с коронавирусом на Донбасс отправят $140 млн помощи от ООН

Кабинет Министров намерен направить на Донбасс 140 млн долларов выделяемой Украине Организацией Объединенных Наций помощи для борьбы с коронавирусом.

Об этом говорится в сообщении на сайте Президента по итогам ежедневного совещания Президента Владимира Зеленского с представителями правительства и правоохранительных органов, передают Українськi Новини.

"Организация Объединенных Наций выделяет странам, которые в этом нуждаются, средства для борьбы с коронавирусом. Украина должна получить 140 миллионов долларов. Мы сейчас рассматриваем варианты, куда должны пойти эти деньги. Думаем, что их следует направить на области, которые расположены у линии разграничения", - сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Кроме того, Зеленский в ходе совещания заявил, что сравнительно большое количество заболевших за последние сутки, 467 человек, может быть следствием несоблюдения гражданами карантинных ограничений на пасхальные праздники.

Следующим вызовом Президент назвал майские праздники, и выразил надежду, что они пройдут спокойно, без больших скоплений людей.

Как сообщали Українські Новини, ограничительные меры были введены с 12 марта, а ранее карантин в Украине был введен до 24 мая.

Также продление карантина инициировало Министерство здравоохранения.

Кроме того, в среду, 22 апреля, на заседании правительства было принято решение не учитывать 1 тысячу гривен помощи при рассчете субсидий.

Ранее сообщалось о том, что в период карантина в Украине образовался дефицит донорской крови.